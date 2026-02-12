Exelon Aktie hebt ab - +6,80 % - 12.02.2026

Mit einer Performance von +6,80 % konnte die Exelon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Exelon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,07€, mit einem Plus von +6,80 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Exelon ist ein führendes US-Energieunternehmen, das Strom und Gas erzeugt und verteilt. Es betreibt Atom-, Gas-, Wind- und Solarkraftwerke. Als einer der größten Energieversorger in den USA ist Exelon ein wichtiger Akteur im Bereich der sauberen Energie. Hauptkonkurrenten sind Duke Energy, NextEra Energy und Dominion Energy. Exelons Fokus auf Kernenergie und erneuerbare Energien bietet ein starkes Alleinstellungsmerkmal.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Exelon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,30 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Exelon Aktie damit um +10,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,63 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Exelon um +9,86 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,97 % geändert.

Exelon Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,94 % 1 Monat +9,63 % 3 Monate -4,30 % 1 Jahr -7,80 %

Informationen zur Exelon Aktie

Es gibt 1 Mrd. Exelon Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,53 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im US Tech 100.

Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Exelon

American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,16 %. Entergy notiert im Plus, mit +1,48 %. Southern notiert im Plus, mit +1,91 %. NextEra Energy legt um +0,62 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,80 %.

Exelon Aktie jetzt kaufen?

Ob die Exelon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exelon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.