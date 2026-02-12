    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsExelon AktievorwärtsNachrichten zu Exelon

    Besonders beachtet!

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Exelon Aktie hebt ab - +6,80 % - 12.02.2026

    Am 12.02.2026 ist die Exelon Aktie, bisher, um +6,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Exelon Aktie.

    Besonders beachtet! - Exelon Aktie hebt ab - +6,80 % - 12.02.2026
    Foto: NewSaetiew - stock.adobe.com

    Exelon ist ein führendes US-Energieunternehmen, das Strom und Gas erzeugt und verteilt. Es betreibt Atom-, Gas-, Wind- und Solarkraftwerke. Als einer der größten Energieversorger in den USA ist Exelon ein wichtiger Akteur im Bereich der sauberen Energie. Hauptkonkurrenten sind Duke Energy, NextEra Energy und Dominion Energy. Exelons Fokus auf Kernenergie und erneuerbare Energien bietet ein starkes Alleinstellungsmerkmal.

    Exelon Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 12.02.2026

    Mit einer Performance von +6,80 % konnte die Exelon Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Exelon Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,29 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 40,07, mit einem Plus von +6,80 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NASDAQ 100!
    Long
    22.788,47€
    Basispreis
    16,18
    Ask
    × 14,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    26.746,62€
    Basispreis
    17,10
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Exelon Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -4,30 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Exelon Aktie damit um +10,94 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,63 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Exelon um +9,86 % gewonnen.

    Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,97 % geändert.

    Exelon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,94 %
    1 Monat +9,63 %
    3 Monate -4,30 %
    1 Jahr -7,80 %

    Informationen zur Exelon Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Exelon Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,53 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 12.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im US Tech 100.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 12.02.2026


    Top- und Flop-Aktien am 12.02.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 12.02. - US Tech 100 schwach -1,46 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Exelon

    American Electric Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +3,16 %. Entergy notiert im Plus, mit +1,48 %. Southern notiert im Plus, mit +1,91 %. NextEra Energy legt um +0,62 % zu Duke Energy notiert im Plus, mit +0,80 %.

    Exelon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Exelon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Exelon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Exelon

    +7,82 %
    +10,94 %
    +9,63 %
    -4,30 %
    -7,80 %
    -1,64 %
    +45,22 %
    +86,57 %
    +157,84 %
    ISIN:US30161N1019WKN:852011



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Exelon Aktie hebt ab - +6,80 % - 12.02.2026 Am 12.02.2026 ist die Exelon Aktie, bisher, um +6,80 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Exelon Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     