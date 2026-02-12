St. Louis CITY SC stellt „The Tina Turner Kit" vor

ST. LOUIS, 12. Februar 2026 /PRNewswire/ -- In Würdigung einer der ikonischsten Künstlerinnen aller Zeiten stellte St. Louis CITY SC „The Tina Turner Kit" vor, eine historische Kooperation mit adidas, mit der die Queen of Rock 'n' Roll und ihre enge Verbundenheit mit St. Louis gewürdigt werden.

Die erste adidas-Kooperation mit einer weiblichen Musikkünstlerin für ein Fußballtrikot würdigt Tina Turners Wurzeln in St. Louis durch Musik, Mode und Gemeinschaft

Die Hommage des MLS-Teams an Tina Turner ist die erste adidas Kooperation mit einer Musikkünstlerin für ein Fußballtrikot. Sie umfasst mehrere Kulturveranstaltungen, die ihren Einfluss auf St. Louis feiern, darunter ein Konzert mit dem St. Louis Symphony Orchestra (SLSO), ein Pop-up-Shop mit Schwerpunkt auf Tina Turner sowie eine musikbezogene Bildungsinitiative in der Gemeinschaft für Jugendliche und junge Erwachsene.

Die als Anna Mae Bullock geborene Tina Turner zog mit 16 Jahren nach St. Louis, wo sie in Clubs in der ganzen Region auftrat, bevor sie zu einer weltweiten Größe wurde – sie definierte Performance, Stil und weibliche Stärke nach ihren eigenen Maßstäben neu. Ihre Geschichte von Neuerfindung und Widerstandskraft spiegelt den Geist der Stadt wider, die sie geprägt hat.

Inspiriert von Turners elektrisierender Bühnenpräsenz schimmert „The Tina Turner Kit" in Gold und greift die Bewegung ihrer glamourösen Outfits sowie die Energie ihrer Live-Auftritte auf. Ihre Silhouette erscheint in Metallicgold auf dem Echtheitsanhänger des Trikots, während ihre Signatur in CITY Red an ihren ikonischen Lippenstift und ihre Nägel erinnert.

In Schwarz akzentuiert sind der Gründungspartner und Hauptsponsor auf der Trikotvorderseite Purina, der Gründungspartner BJC Healthcare auf einem Ärmel sowie ein gemeinsames MLS- und Apple-TV-Patch auf dem anderen. Das Trikot wurde in Partnerschaft mit adidas und BMG entwickelt, den Verwaltern von Turners Musik- und Bildrechten, und wird in den Saisons 2026 und 2027 der Major League Soccer als Ausweichtrikot von CITY SC dienen.

„Tina Turner hat nicht nur die Musik verändert, sie hat über Jahrzehnte hinweg die Kultur geprägt und wirkt bis heute weiter", sagte Carolyn Kindle, Geschäftsführerin von St. Louis CITY SC. „Es ist eine große Ehre, ihren Einfluss und ihr Vermächtnis zu feiern. St. Louis war seit jeher Heimat vieler Künstler, die Musikgeschichte geschrieben haben, und Tina steht an der Spitze dieser Liste."