    ROUNDUP/Aktien New York Schluss

    KI-Sorgen ziehen Kurse runter - Cisco belastet

    • Zweifel an KI-Investitionen drücken Börsenkurse stark.
    • Tech-Aktien fallen, Cisco und Logistiksektor betroffen.
    • McDonald's erreicht Rekordhoch durch günstige Menüs.
    NEW YORK (dpa-AFX) - Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors.

    Insgesamt herrschte am Donnerstag Nervosität am Markt. Bei Edelmetallen rutschten die Preise für Gold und Silber stark ab. Hier verkauften Investoren, um Verluste am Aktienmarkt abzufedern. Auch aus dem Ölmarkt und dem Bitcoin zogen sich Anleger zurück.

    Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 verlor zum Börsenende 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,57 Prozent auf 6.832,76 Zähler abwärts. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,34 Prozent auf 49.451,98 Zähler.

    Im Techsektor belasteten Kursverluste von mehr als 12 Prozent bei Cisco . Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure des KI-Booms, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien um mehr als 8 Prozent ab. Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.

    Schwer belastet von KI-Ängsten wurde am Donnerstag auch der weltweite Logistiksektor. In den USA brachen etwa CH Robinson Worldwide um rund 15 Prozent ein. Händler verwiesen auf einen Bericht über eine neue KI-Plattform mit Namen SemiCab, die das Frachtvolumen von Logistikunternehmen stark steigern könne. JPMorgan-Analystin Alexia Dogani hielt die Marktreaktionen aber für ungerechtfertigt.

    Die Papiere von McDonald's stiegen auf ein Rekordhoch und gewannen zum Schluss 2,7 Prozent. Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hatte der Fastfood-Kette zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Analyst Logan Reich von der kanadischen Bank RBC.

    Insgesamt war im Dow auch am Donnerstag wieder Old Economy gefragt, mit Walmart und McDonald's auf den vorderen Plätzen. Unter den Magnificent Seven zeigten sich Apple auffällig schwach mit minus 5 Prozent./ajx/he

     

