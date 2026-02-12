RBC stuft COMMERZBANK AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Commerzbank auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Die Trends im vierten Quartal seien positiv gewesen, aber ihre Schätzungen für 2028 änderten sich nur wenig, da sie bereits über den Commerzbank-Prognosen lägen, schrieb Anke Reingen am Donnerstag nach der Zahlenvorlage./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 14:55 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 34,45EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.





