JEFFERIES stuft EssilorLuxottica auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für EssilorLuxottica von 350 auf 325 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Smarte Brillen erlebten einen Boom, das Wachstum des Brillenkonzerns im vierten Quartal sei herausragend gewesen, schrieb Julien Dormois am Donnerstagabend. Bei seinem Kursziel von 325 Euro würden die Papiere mit dem 40-fachen des für 2027 erwarteten Gewinns bewertet - dies hält der Analyst für gerechtfertigt./rob/ajx/heVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 15:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die EssilorLuxottica Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,77 % und einem Kurs von 262,3EUR auf Lang & Schwarz (12. Februar 2026, 22:53 Uhr) gehandelt.



