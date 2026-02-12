GA-ASI erreicht neuen Meilenstein mit halbautonomem CCA-Flug

Unbemannter Kampfjet YFQ-42A absolviert Test zur Missionsautonomie

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 12. Februar 2026 / General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) hat diesen Monat einen neuen Meilenstein erreicht und erfolgreich die Missionsautonomie eines Drittanbieters in das Collaborative Combat Aircraft (CCA) YFQ-42A integriert, um dessen erste halbautonome Flugmission durchzuführen.

Für diesen Test verwendete GA-ASI Missionsautonomie-Software von Collins Aerospace, einem Unternehmen von RTX, um das neue YFQ-42A-CCA zu fliegen, das von GA-ASI für die U.S. Air Force entworfen und entwickelt wurde. Die Sidekick Collaborative Mission Autonomy-Software wurde unter Verwendung der Autonomy Government Reference Architecture (A-GRA) nahtlos in das Flugsteuerungssystem des YFQ-42A integriert. Die Integration ermöglichte einen robusten und zuverlässigen Datenaustausch zwischen der Autonomie-Software und den Missionssystemen des Flugzeugs und gewährleistete so die präzise Ausführung der Missionsautonomiebefehle.

Während der jüngsten Tests wurde der Autonomiemodus über die Ground Station Console (GSC) aktiviert. Nach der Aktivierung übertrug ein menschlicher Autonomiebetreiber am Boden verschiedene Befehle direkt an den YFQ-42A, das die Anweisungen mehr als vier Stunden lang mit hoher Genauigkeit ausführte. Dieser Test unterstreicht die Effektivität der fortschrittlichen Missionsautonomiefähigkeiten von Sidekick und die Flexibilität des A-GRA-Standards bei der Unterstützung komplexer betrieblicher Anforderungen.

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Collins, um verbesserte autonome Missionslösungen anzubieten“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Die Integration von Sidekick in unser YFQ-42A unterstreicht unser Engagement für Innovation und operative Exzellenz in der unbemannten Flugzeugtechnologie.“

Diese Leistung unterstreicht das Engagement von GA-ASI für die Weiterentwicklung autonomer Systeme für Verteidigungsanwendungen. Die Kombination aus Sidekick-Autonomiesoftware und YFQ-42A-Missionssystemen, die über A-GRA miteinander verbunden sind, setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Kampfautonomie, Missionsflexibilität, Bedienbarkeit und Systemzuverlässigkeit.