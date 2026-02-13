Q-Gold Resources zur BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference eingeladen

TORONTO, ONTARIO – 12. Februar 2026 / IRW-Press / Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR; OTCQB: QGLDF; FWB: QX9G) („QGold“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen zur Teilnahme an der BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference eingeladen wurde.

BMO Capital Markets veranstaltet vom 22. bis 25. Februar in Hollywood, Florida, seine 35. jährliche Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference. Die BMO Global Metals, Mining & Critical Minerals Conference, die in diesem Jahr ihr 35-jähriges Bestehen feiert, bringt hochrangige Führungskräfte, globale Investoren, politische Entscheidungsträger und Analysten zu drei Tagen voller strategischer Einblicke und branchenprägender Gespräche zusammen. In den letzten vier Jahrzehnten hat sich diese Konferenz zu einem der weltweit führenden Foren für den Dialog zu Bergbau, Metallen und kritischen Mineralien entwickelt, die für die globale Energiewende von entscheidender Bedeutung sind.

Peter Tagliamonte, CEO von QGold, erklärte: „Wir freuen uns sehr, zu dieser in der Region Amerika führenden Bergbaukonferenz eingeladen worden zu sein, die eine herausragende Liste institutioneller Investoren mit den führenden Bergbauunternehmen der Branche zusammenbringt. Wir freuen uns darauf, die Geschichte von QGold einem neuen Publikum potenzieller neuer Aktionäre vorzustellen.“

Über das Goldprojekt Quartz Mountain

Das Goldprojekt Quartz Mountain befindet sich im Süden von Oregon und ist das Vorzeigeprojekt von QGold. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in einem historisch produktiven Bergbaurevier mit ausgezeichneter Infrastruktur und ist eine vielversprechende Goldentwicklungsmöglichkeit.

QGold hat kürzlich (Oktober 2025) einen technischen Bericht datiert mit 26. September 2025 veröffentlicht, der gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 -Standards of Disclosure for Mineral Projects erstellt wurde. Eine Kopie des Berichts kann auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingesehen werden. Der Bericht weist eine geschätzte angedeutete Mineralressource im Umfang von 50,002 Millionen Tonnen, die 1,543 Millionen Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,96 g/t und 2,049 Millionen Unzen Silber bei einem Gehalt von 1,27 g/t enthält, sowie eine vermutete Mineralressource im Umfang von 5,992 Millionen Tonnen aus, die weitere 148.000 Unzen Gold bei einem Gehalt von 0,77 g/t und 135.000 Unzen Silber bei einem Gehalt von 0,70 g/t enthält. Das Projekt stellt für QGold eine bedeutende Gelegenheit dar, sein Portfolio zu erweitern und einen langfristigen Wert für die Aktionäre zu schaffen.