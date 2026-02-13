Siemens Energy, TKMS und Almonty Industries Aktie! Gewinn explodiert, Prognose angehoben, Kursziel steigt!
Die Aktie von Almonty bleibt ein Highflyer. Auch wenn der Gesamtmarkt schwächelt, wird bei Almonty jede Schwäche zum Einstieg genutzt. Aus guten Gründen. Der Wolfram-Preis explodiert und die Analysten berücksichtigen dies erst langsam. Weitere …
Foto: esg-aktien.de
Die Aktie von Almonty bleibt ein Highflyer. Auch wenn der Gesamtmarkt schwächelt, wird bei Almonty jede Schwäche zum Einstieg genutzt. Aus guten Gründen. Der Wolfram-Preis explodiert und die Analysten berücksichtigen dies erst langsam. Weitere Kurszielanhebungen sollten folgen. Auch bei Siemens Energy steigen Aktie und Kursziel. Der deutsche Energietechnikkonzern verdient glänzend am KI-Boom. Die aktuellen Quartalszahlen überzeugen, aber einen Fehler darf man sich bei der Bewertung nicht mehr leisten. Börsenneuling TKMS hat die Prognose angehoben. Investoren reagieren jedoch zurückhaltend. Bei Analysten gehen die Meinungen auseinander. Droht ein Margenproblem?
