    In Länder-Tarifstreit naht Entscheidung

    Für Sie zusammengefasst
    • Tarifverhandlungen für Länder in Schlussphase.
    • Gewerkschaften fordern 7% mehr, mindestens 300 Euro.
    • Mögliche Streiks bei fehlendem Einigung, keine Schlichtung.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    POTSDAM (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gehen in die Schlussphase. Am Freitag soll sich entscheiden, ob ein Durchbruch gelingt. Die Beratungen könnten bei Bedarf aber auch bis Samstag andauern, hieß es in Verhandlungskreisen. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb ringen seit Mittwoch in Potsdam mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in ihrer dritten Verhandlungsrunde um ein Ergebnis.

    Im Raum standen zuletzt rund fünf Prozent mehr Einkommen für die 900.000 Länder-Beschäftigten. Doch die Gewerkschaften lehnten entsprechende Länder-Angebote auch wegen langer vorgesehener Laufzeiten ab. Gefordert werden sieben Prozent mehr Geld im Monat, mindestens 300 Euro, bei zwölf Monaten Laufzeit. Ein Abschluss soll bundesweit außer in Hessen gelten, wo separat verhandelt wird. Auf mehr als 1,3 Millionen Beamtinnen und Beamten soll ein Ergebnis nach den Gewerkschaftsforderungen übertragen werden.

    Kommen beide Seiten in dritter Runde in Potsdam nicht zusammen, sind eine vierte Runde oder ein Scheitern mit Urabstimmung und Streiks möglich. Damit wird nicht gerechnet. Eine Schlichtung ist bei den Ländern nicht vorgesehen./bw/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

