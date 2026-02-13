    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industriebetriebe im Norden wenden sich von den USA ab

    Für Sie zusammengefasst
    • Norddeutsche Industrie verringert USA-Abhängigkeit.
    • Vertrauen in US-Beziehungen schwindet zunehmend.
    • Unternehmen suchen neue Exportziele und Lieferketten.
    Industriebetriebe im Norden wenden sich von den USA ab
    Foto: Siarhei - 356130783

    HAMBURG (dpa-AFX) - Infolge der protektionistischen US-Handelspolitik versuchen Industriebetriebe in Norddeutschland, ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage der Industriearbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    Mehr als jeder vierte Betrieb gibt demnach an, in der digitalen Infrastruktur die Abhängigkeit von den USA verringern zu wollen. Die Firmen sind beispielsweise auf der Suche nach anderen Anbietern von Software- und KI-Anwendungen.

    Das Vertrauen in die Beziehungen zu den USA schwindet

    "Jeder Handelskonflikt mit den USA trifft auch die norddeutsche Wirtschaft empfindlich, und das Vertrauen in die seit mehr als hundert Jahren gewachsenen Beziehungen erodiert stetig", sagte der Nordmetall-Hauptgeschäftsführer, Nico Fickinger, laut Mitteilung.

    Nach Beobachtung von Fickinger kehren die Unternehmen den USA zunehmend den Rücken zu und richten sich auf andere Märkte aus. "Darum ist nicht nur das EU-Handelsabkommen mit Indien so wichtig; deshalb darf auch das Abkommen mit dem Mercosur nicht länger politisch torpediert werden."

    Der Mercosur-Deal war zu Jahresbeginn in Paraguay nach mehr als 25 Jahren Verhandlungen unterzeichnet worden. Es soll eine neue Freihandelszone mit mehr als 700 Millionen Einwohnern geschaffen werden. Das Abkommen ist aber noch nicht in Kraft getreten. Im Januar beschloss das Europäische Parlament, das Abkommen überprüfen zu lassen.

    Suche nach anderen Exportzielen

    Wie aus der Befragung der Verbände weiter hervorgeht, ordnet zudem annähernd jeder vierte Betrieb Ausfuhranstrengungen neu. Dabei geht es darum, andere Exportziele als die USA zu erschließen.

    Und beinahe jeder fünfte Betrieb arbeitet an der Neuordnung der Lieferketten, um nicht etwa Zwischenprodukte aus den USA beziehen zu müssen.

    Nicht alle Unternehmen wenden sich von den USA ab. Einige intensivieren gegen den Trend die Zusammenarbeit: So geben sechs Prozent der Betriebe an, dass ein eigener Produktionsstandort in den USA aufgebaut wird. Ein solches Vorgehen kann der Umgehung von Einfuhrzöllen dienen.

    Nahezu 150 Betriebe haben sich beteiligt

    An der Befragung haben sich den Angaben nach 147 Mitgliedsbetriebe der Verbände beteiligt. Die Umfrage begann am 26. Januar und endete am 4. Februar. Angeschrieben wurden Geschäftsführungen und Personalleitungen.

    Nordmetall und AGV Nord vereinen nach eigenen Angaben rund 700 Mitgliedsunternehmen mit mehr als 180.000 Beschäftigten in Schleswig-Holstein, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und dem nordwestlichen Niedersachsen./lkm/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Industriebetriebe im Norden wenden sich von den USA ab Infolge der protektionistischen US-Handelspolitik versuchen Industriebetriebe in Norddeutschland, ihre Abhängigkeit von den USA zu verringern. Das ist das Ergebnis einer Blitzumfrage der Industriearbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord, die der …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     