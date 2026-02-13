    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Weniger schottischer Whisky in die USA exportiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Strafzölle Trumps senken Whisky-Exporte nach USA.
    • Exportwert 2025 um 4% auf 933 Millionen Pfund gesunken.
    • Forderung nach zollfreiem Handel mit USA bleibt bestehen.
    Weniger schottischer Whisky in die USA exportiert
    LONDON (dpa-AFX) - Die Strafzölle von US-Präsident Donald Trump haben messbare Auswirkungen auf die schottische Whisky-Industrie. Wie der Verband Scotch Whisky Association mitteilte, gingen 2025 die Exportwerte für die USA im Vergleich zum Vorjahr um vier Prozent auf 933 Millionen Pfund (umgerechnet rund 1,1 Milliarden) zurück.

    Im Zeitraum von Mai bis einschließlich Dezember 2025 - für den Trumps Strafzölle in Höhe von zehn Prozent galten - fiel der Exportwert um sieben Prozent. "Die Branche bekräftigt ihre Forderung nach einer Rückkehr zum zollfreien Handel mit den USA", teilte der Verband mit.

    Weltweit gingen die schottischen Whisky-Exporte 2025 im Wert um 0,6 Prozent zurück. Für den Export nach Deutschland stiegen die Werte dagegen um 4,6 Prozent auf 177 Millionen Pfund (umgerechnet rund 200 Euro)./mj/DP/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
