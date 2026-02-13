Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 17.741 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,60 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -22,08 %/+18,74 % bedeutet.