Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025
- Schwache Nachfrage aus Halbleiterindustrie belastet Jenoptik.
- Kostensenkungsprogramm wurde aufgrund der Lage gestartet.
- Jenoptik ist im SDax gelistet und hat 4.000 Mitarbeiter.
JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Technologiekonzerns Jenoptik legt eine erste Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Eine schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, für die die börsennotierte Jenoptik AG Produktionsanlagen liefert, hatte in den ersten drei Quartalen für eine verhaltene Entwicklung gesorgt. Auch die Autoindustrie als Auftraggeber schwächelte. Gestartet wurde daraufhin ein Kostensenkungsprogramm. Jenoptik beschäftigt mehr als 4.000 Arbeitnehmer.
Jenoptik gehört zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland und ist im SDax gelistet. Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für industrielle Anwendungen sowie Laser und Ausrüstungen für die Verkehrsüberwachung./rot/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 17.741 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -22,08 %/+18,74 % bedeutet.
