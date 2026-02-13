    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • Schwache Nachfrage aus Halbleiterindustrie belastet Jenoptik.
    • Kostensenkungsprogramm wurde aufgrund der Lage gestartet.
    • Jenoptik ist im SDax gelistet und hat 4.000 Mitarbeiter.
    Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    JENA (dpa-AFX) - Der Vorstand des Technologiekonzerns Jenoptik legt eine erste Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Eine schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, für die die börsennotierte Jenoptik AG Produktionsanlagen liefert, hatte in den ersten drei Quartalen für eine verhaltene Entwicklung gesorgt. Auch die Autoindustrie als Auftraggeber schwächelte. Gestartet wurde daraufhin ein Kostensenkungsprogramm. Jenoptik beschäftigt mehr als 4.000 Arbeitnehmer.

    Jenoptik gehört zu den wenigen börsennotierten Technologieunternehmen in Ostdeutschland und ist im SDax gelistet. Kerngeschäft sind optische Systeme, Laser und Messtechnik für industrielle Anwendungen sowie Laser und Ausrüstungen für die Verkehrsüberwachung./rot/DP/zb

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Long
    25,13€
    Basispreis
    0,23
    Ask
    × 11,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    29,33€
    Basispreis
    0,26
    Ask
    × 10,37
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Jenoptik

    -0,07 %
    +3,73 %
    +27,60 %
    +28,76 %
    +25,88 %
    -9,41 %
    -5,50 %
    +132,87 %
    +33,78 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,37 % und einem Kurs von 17.741 auf Ariva Indikation (12. Februar 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um +3,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,54 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -22,08 %/+18,74 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jenoptik-Vorstand zieht Strich unter 2025 Der Vorstand des Technologiekonzerns Jenoptik legt eine erste Bilanz für das Geschäftsjahr 2025 vor. Eine schwache Nachfrage aus der Halbleiterindustrie, für die die börsennotierte Jenoptik AG Produktionsanlagen liefert, hatte in den ersten drei …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     