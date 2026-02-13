    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ökonom fordert Hightech-Offensive statt Panzer-Nachkauf

    Für Sie zusammengefasst
    • Schularick fordert neuen Verteidigungskurs in Deutschland.
    • Höhere Ausgaben sollen mit Technologie und Planung verknüpft werden.
    • Fokus auf unbemannte Systeme statt veralteter Technologien.
    Ökonom fordert Hightech-Offensive statt Panzer-Nachkauf
    Foto: Siarhei - 356130783

    KIEL (dpa-AFX) - Der Kieler Ökonom Moritz Schularick fordert einen Kurswechsel in der deutschen Verteidigungspolitik. "Es fehlt ein vernünftiger Plan, mit den grundsätzlich richtigen höheren Verteidigungsausgaben Frieden und Freiheit in Europa zu stärken und dies mit ökonomischen und technologischen Chancen zu verbinden", sagte der Präsident des Kiel Instituts für Weltwirtschaft im Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Der Plan ist aktuell, bis Ende des Jahrzehnts rund 500 Milliarden Euro auszugeben, um am Ende genauso abhängig von den Amerikanern zu sein wie bisher." Das leuchte ihm nicht ein.

    Schularick hatte sich bereits vor dem schuldenbasierten Sondervermögen der Bundesregierung für den langfristigen Aufbau von Verteidigungskapazitäten ausgesprochen und eine Ausnahme der Schuldenbremse für Militärausgaben vorgeschlagen.

    Der Institutschef sieht für die deutsche Industrie Potenziale in neuen Technologien. "Grundsätzlich haben wir die Chance, jetzt etwa so wie die Chinesen es bei den Elektroautos gemacht haben, eine ganze Generation von Technologie zu überspringen. Statt jetzt in den 1990er Jahren entwickelte Panzer nachzukaufen, für die in den vergangenen 20 Jahren kein Geld da war, sollten wir die Mittel besser gleich in die nächste Generation von Verteidigungstechnologie stecken."

    KI statt Soldat?

    Deutschland orientiert sich nach Schularicks Dafürhalten noch zu stark an Alttechnologien. "Wir haben bis jetzt 95 Prozent des Geldes für bemannte Altsysteme verplant. Dabei sind wir ein Land, das eine nicht besonders kriegsfreudige Bevölkerung hat, die zudem immer älter wird und abnimmt." Gleichzeitig habe Deutschland viel Kapital und auch Technologie. "Deshalb müsste unsere Verteidigungstechnologie auf Kapital und Technologie basieren und nicht auf Menschen."

    Großbritannien habe sich anders als Deutschland entschieden, zu etwa einem Fünftel auf unbemannte Systeme zu setzen, sagte Schularick. "Dementsprechend sollten auch wir unsere Mittel einsetzen." Der Kampfwert von Altsystemen bei künftigen Auseinandersetzungen sei unsicher.

    Ziel müsse es sein, so schnell wie möglich das autonom fahrende Militärfahrzeug der Zukunft zu entwickeln, sagte Schularick. Stattdessen bestelle das Land eine vierstellige Zahl an Radpanzern vom Typ Boxer, für die man ebenso viele Fahrer brauche. Für den Ökonomen ein Strategiefehler.

    "25 Millionen Euro teure Panzer können von einer Drohne kampfunfähig gemacht werden, die vielleicht 50.000 Euro kostet", sagte Schularick. "Und wir haben die geniale Idee, dem Panzer ein zweites bemanntes System an die Seite zu stellen, um den Panzer zu schützen." Sinnvoller sei, gleich in unbemannte Systeme zu investieren. Panzerfahrer ließen sich in Deutschland ohnehin nicht einfach finden.

    Handarbeit statt Serienfertigung

    Versäumnisse sieht der Ökonom auch im Bereich der Luftabwehr. "Wir haben es seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in den vergangenen vier Jahren nicht geschafft, die industriellen Kapazitäten und Möglichkeiten Deutschlands und Europas so einzusetzen, dass wir zum Beispiel deutlich mehr Flugabwehrraketensysteme vom Typ Iris-T produzieren. Das ist wirklich Manufakturarbeit, Handarbeit von Liebhaber-Stücken und keine industrielle Serienfertigung." Dort seien industrielle Potenziale noch zu heben.

    Für Schularick fehlt es auch an wirtschaftlicher Planung für den Fall eines direkten Konflikts. "Die Planung ist jetzt, wieder volle Regale zu haben. Aber wir haben keinen Plan für den Fall, dass die Hälfte der Regale wieder leer ist nach einem halben Jahr." Niemand plane aktuell Produktionskapazitäten. "Wie viele Millionen Drohnen sollte Deutschland aber in der Lage sein, pro Jahr zu produzieren? Wie viele Luftabwehr-Raketen? Wie viele Marschflugkörper vom Typ Taurus?"/akl/DP/zb






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Ökonom fordert Hightech-Offensive statt Panzer-Nachkauf Der Kieler Ökonom Moritz Schularick fordert einen Kurswechsel in der deutschen Verteidigungspolitik. "Es fehlt ein vernünftiger Plan, mit den grundsätzlich richtigen höheren Verteidigungsausgaben Frieden und Freiheit in Europa zu stärken und dies …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     