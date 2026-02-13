Mobimo mit Erfolg im Geschäftsjahr 2025 – Top-Resultate!
Mobimo blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: Gewinn, Portfolio und Promotionsergebnis legen kräftig zu, während Eigenkapitalquote und Dividende stabil bleiben.
Foto: adobe.stock.com
- Mobimo erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Unternehmensgewinn von CHF 192,9 Mio., was einem Plus von 54,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Das Immobilienportfolio wuchs um 10,4% auf CHF 4,2 Mrd., trotz einer soliden Eigenkapitalquote von 47,4%.
- Der Mietertrag lag bei CHF 145,5 Mio., was leicht über dem Vorjahr liegt, mit einem Mieterfolgswachstum von 2,0% auf Like-for-like-Basis.
- Das Promotion-Ergebnis stieg um über 60% auf CHF 53,3 Mio., mit einer starken Nachfrage nach Wohneigentum und erfolgreichen Verkaufsprojekten.
- Das Betriebsergebnis inklusive Neubewertung betrug CHF 257,3 Mio., deutlich höher als im Vorjahr, und die Neubewertungen erzielten CHF 106,9 Mio. Gewinn.
- Für 2026 wird ein organisches Mietertragswachstum von ca. 3% und ein Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf von rund CHF 25 Mio. erwartet, mit einer Dividende von CHF 10.25 pro Aktie unverändert vorgeschlagen.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mobimo Holding ist am 13.02.2026.
+1,59 %
+3,28 %
+7,32 %
+14,04 %
+34,00 %
+75,63 %
+65,08 %
+263,45 %
