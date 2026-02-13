    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMobimo Holding AktievorwärtsNachrichten zu Mobimo Holding
    Mobimo mit Erfolg im Geschäftsjahr 2025 – Top-Resultate!

    Mobimo blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: Gewinn, Portfolio und Promotionsergebnis legen kräftig zu, während Eigenkapitalquote und Dividende stabil bleiben.

    Foto: adobe.stock.com
    • Mobimo erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Unternehmensgewinn von CHF 192,9 Mio., was einem Plus von 54,1% gegenüber dem Vorjahr entspricht.
    • Das Immobilienportfolio wuchs um 10,4% auf CHF 4,2 Mrd., trotz einer soliden Eigenkapitalquote von 47,4%.
    • Der Mietertrag lag bei CHF 145,5 Mio., was leicht über dem Vorjahr liegt, mit einem Mieterfolgswachstum von 2,0% auf Like-for-like-Basis.
    • Das Promotion-Ergebnis stieg um über 60% auf CHF 53,3 Mio., mit einer starken Nachfrage nach Wohneigentum und erfolgreichen Verkaufsprojekten.
    • Das Betriebsergebnis inklusive Neubewertung betrug CHF 257,3 Mio., deutlich höher als im Vorjahr, und die Neubewertungen erzielten CHF 106,9 Mio. Gewinn.
    • Für 2026 wird ein organisches Mietertragswachstum von ca. 3% und ein Erfolg aus Entwicklungen und Verkauf von rund CHF 25 Mio. erwartet, mit einer Dividende von CHF 10.25 pro Aktie unverändert vorgeschlagen.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Mobimo Holding ist am 13.02.2026.


    ISIN:CH0011108872WKN:930290





    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
