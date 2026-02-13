    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Jeder Vierte kennt Unsicherheitsgefühl in Bus und Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr als 25% fühlen sich im ÖPNV unsicher.
    • Jüngere und Frauen berichten häufiger von Unsicherheit.
    • Gewalt im ÖPNV: Tödlicher Angriff auf Zugbegleiter.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als jeder Vierte hat sich schon einmal unsicher gefühlt in Bussen oder Bahnen. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur hervor.

    Nicht wenige haben keine schlechten Erfahrungen

    Insgesamt 27 Prozent der Befragten wählten auf die Frage nach schlechten Erfahrungen die Antwort "Ich habe mich schon mal im ÖPNV nicht sicher gefühlt, ohne aber aktiv belästigt, bedroht oder angegriffen zu werden". Noch mehr Menschen, nämlich 29 Prozent, gaben hingegen an, noch keine schlechten Erfahrungen im öffentlichen Personennahverkehr gemacht zu haben. Ein Viertel nutzt den ÖPNV gar nicht.

    Eine Seltenheit sind unangenehme Erlebnisse aber nicht. So haben 17 Prozent bereits mitbekommen, wie andere angegriffen, bedroht oder belästigt wurden. Fast genau so viele (16 Prozent) wurden selbst schon einmal verbal belästigt, 5 Prozent bedroht und 4 Prozent physisch angegriffen. Befragte konnten mehrere Antwortmöglichkeiten wählen.

    Jüngere stärker betroffen

    Jüngere Menschen unter 40 Jahren fühlen sich den Ergebnissen zufolge häufiger unsicher oder machen eher schlechte Erfahrungen als Ältere. Frauen haben sich häufiger (30 Prozent) schon einmal unsicher gefühlt als Männer (23 Prozent). Bei verbalen Belästigungen, Bedrohungen oder Angriffen gab es nur geringe Unterschiede zwischen den Geschlechtern.

    In der vergangenen Woche wurde ein Zugbegleiter in einem Regionalexpress nahe Kaiserslautern bei einer Ticketkontrolle tödlich verletzt. Nach Angaben der Polizei hatte ein Fahrgast keinen gültigen Fahrschein und sollte den Zug verlassen, woraufhin der 26-Jährige dem Zugbegleiter mehrfach heftig mit der Faust gegen den Kopf schlug. Die Tat löste deutschlandweit Entsetzen aus.

    YouGov hatte zwischen dem 6. und 9. Februar insgesamt 2.042 Wahlberechtigte in Deutschland befragt./hrz/DP/zb






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
