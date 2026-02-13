    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Leichte Gewinne erwartet vor US-Inflationsdaten

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax steigt voraussichtlich um 0,3 Prozent auf 24.930.
    • Am Donnerstag fiel Dax nach US-Handelsstart stark.
    • US-Inflationsdaten könnten geldpolitischen Kurs beeinflussen.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kurskapriolen vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem regulären Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.930 Punkte.

    Am Donnerstag war der Dax zunächst bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit in Sichtweite seines Rekords bei gut 25.507 Punkten gekommen. Beginnend mit dem Handelsstart in den USA gab er dann jedoch seine Gewinne komplett wieder ab. Zeitweise sank er sogar bis an seine 21-Tage-Linie.

    KI-Sorgen griffen wieder auf viele Branchen durch. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 verlor letztlich zwei Prozent - den Löwenanteil davon aber bereits bis zum europäischen Handelsende.

    Am Nachmittag mitteleuropäischer Zeit stehen nun die US-Inflationsdaten im Fokus, die auf weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Notenbank abgeklopft werden. Analysten erwarten einen Rückgang der Teuerung im Jahresvergleich auf 2,5 Prozent.

    Am Mittwoch hatte der starke Arbeitsmarktbericht die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung in diesem Jahr nach hinten verschoben./ag/zb




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
