Reju gibt die Auswahl des Standorts für das französische Regenerationszentrum in Lacq bekannt und treibt damit Europas zirkuläre Textilinfrastruktur voran

Die Anlage wird Alttextilien in hochwertiges recyceltes Polyester umwandeln.

PARIS, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das in Frankreich ansässige Unternehmen für die Aufbereitung von Textilien zu Textilien, gibt die Auswahl des Standorts für ein Regenerationszentrum in industrieller Größe in Lacq, in den Pyrénées-Atlantiques, auf der Induslacq-Plattform bekannt. Reju, ein Unternehmen von Technip Energies, vertieft seine Wurzeln in Frankreich durch die Entwicklung dieses neuen Regenerationszentrums.

Jedes Jahr werden 121 Millionen Tonnen Textilien weggeworfen, aber nur 1 % davon wird zu neuen Kleidungsstücken recycelt. Die überwiegende Mehrheit landet auf Mülldeponien oder wird verbrannt, was eine große Herausforderung für die Umwelt darstellt. Reju geht dieses globale Problem an, indem es Lösungen für die Wiederaufbereitung von Textilabfällen zu neuen Materialien entwickelt.

Dieses Regenerationszentrum wird Frankreichs Führungsrolle bei kreislauforientierten, kohlenstoffarmen industriellen Innovationen stärken. Unterstützt durch das globale technische Know-how von Technip Energies wird Reju der französischen Industrie eine hochmoderne Technologie zur Regeneration von Textilien zur Verfügung stellen. In der Anlage wird die von Reju entwickelte Depolymerisationstechnologie eingesetzt, um Textilien aus nationalen Abfallströmen in rBHET umzuwandeln, ein regeneriertes Rohmaterial für die Herstellung von neuem Polyester aus Textilabfällen, das dann zu Reju-PET repolymerisiert wird.

Das Projekt unterliegt der endgültigen Investitionsentscheidung durch den Vorstand von Technip Energies, der Muttergesellschaft von Reju.

Dieses Projekt bestätigt die Vorreiterrolle Frankreichs in diesem strategischen Sektor und wird dazu beitragen, eine neue lokale Industrie aufzubauen, die zur Dekarbonisierung beiträgt. Es würde 80 direkte und mehr als 300 indirekte Arbeitsplätze schaffen.

„Dieses französische Regenerationszentrum baut auf unserer Strategie auf, ein zirkuläres Post-Verbraucher-Textil-zu-Textil-Modell zu industrialisieren", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. „Indem wir die ehrgeizige französische Agenda für die Kreislaufwirtschaft nutzen und unsere Technologie auf neue Märkte ausweiten, stärken wir unsere Mission, Textilabfälle in wertvolle, kreislauffähige Ressourcen umzuwandeln."