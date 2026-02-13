Deutsche Konsum REIT-AG: Starkes Q1 2025/2026 – Stabilität garantiert!
Trotz rückläufiger Mieterlöse präsentiert sich die Deutsche Konsum Real Estate AG im ersten Quartal 2025/2026 robust mit steigenden FFO, verbessertem LTV und höheren Finanzmitteln.
- Die Mieterlöse der Deutschen Konsum Real Estate AG verringerten sich im ersten Quartal 2025/2026 auf EUR 16,9 Mio. aufgrund von Objektverkäufen (Q1 2024/2025: EUR 17,7 Mio.)
- Die Funds from Operations (FFO) stiegen auf EUR 7,4 Mio. (EUR 0,15 je Aktie), hauptsächlich durch reduzierte Zinsaufwendungen (Q1 2024/2025: EUR 4,7 Mio.)
- Das Vermietungsergebnis erhöhte sich auf EUR 13,8 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 10,6 Mio.), während das EBIT stabil bei EUR 8,9 Mio. blieb
- Der Netto-LTV verbesserte sich leicht auf 56,4 % und die Finanzmittelfonds stiegen auf EUR 24,1 Mio. (Q1 2024/2025: EUR 3,9 Mio.)
- Im Berichtsquartal wurden acht Objekte mit jährlichen Mieterträgen von EUR 3,2 Mio. verkauft, die Gesamtkaufpreise beliefen sich auf EUR 34,7 Mio.
- Für das Geschäftsjahr 2025/2026 erwartet die Gesellschaft Mieterlöse zwischen EUR 58 Mio. und EUR 63 Mio. und fokussiert sich auf die Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei Deutsche Konsum REIT-AG ist am 13.02.2026.
Der Kurs von Deutsche Konsum REIT-AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6875EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
+1,05 %
-6,52 %
-12,81 %
-55,01 %
-78,48 %
-89,09 %
-57,03 %
