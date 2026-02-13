JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Adyen von 1850 auf 1240 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anleger hätten den Zahlungsabwickler nach ernuet gekapptem Wachstumsziel "degradiert", schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zum weiteren Kurseinbruch nach dem Geschäftsbericht. Er kann die Frustration nachvollziehen, weist aber auf positive Aspekte hin, die zutage treten dürften, wenn sich der Staub gelegt hat - beispielsweise den starken Cashflow. Leitner kappte zwar seine Prognosen, bekräftigte aber seine Kaufempfehlung./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:44 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 919,4EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2026, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1240

Kursziel alt: 1850

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

