    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leichte Gewinne erwartet - Teil 1

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax könnte am Freitag um 0,3% zulegen, 24.930 Punkte.
    • US-Tech-Märkte belastet durch KI-Sorgen, Verluste.
    • Asiatische Märkte fallen, Nikkei 225 -1,2%, Nervosität.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Gewinne erwartet - Teil 1
    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE GEWINNE - Nach den Kapriolen vom Vortag dürfte der Dax am Freitag wieder etwas zulegen. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 24.930 Punkte. Am Vortag war der Dax bis auf 25.239 Punkte geklettert und damit nah an seinen Rekord bei gut 25.507 Punkten. Mit dem US-Handelsstart gab er aber seine Gewinne komplett ab. Zeitweise sank er sogar bis an seine 21-Tage-Linie. KI-Sorgen belasteten. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 verlor zwei Prozent - den Löwenanteil aber bis zum europäischen Handelsende. Am Nachmittag stehen die US-Inflationsdaten im Fokus, die auf weitere Hinweise auf den Kurs der Notenbank abgeklopft werden.

    USA: - VERLUSTE - Erneute Zweifel an den hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) haben am Donnerstag die Kurse an den New Yorker Börsen nach unten gezogen. Anleger sind unsicher, ob die großen Tech-Firmen so viel verdienen werden, um die hohen Ausgaben zu rechtfertigen. Die Sorgen um KI und ihre negativen Folgen dehnen sich inzwischen auf immer mehr Branchen aus und sind längst nicht mehr nur ein Problem des Techsektors. Insgesamt herrschte am Donnerstag Nervosität am Markt. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank um 1,34 Prozent auf 49.451,98 Zähler. Der von Tech-Schwergewichten geprägte Nasdaq 100 verlor 2,04 Prozent auf 24.687,61 Punkte.

    ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag nachgegeben. Die schwache Verfassung der US-Technologiemärkte und die wieder größere Nervosität an den Märkten belasteten die Stimmung auch in Asien. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte kurz vor dem Handelsschluss 1,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,8 Prozent und der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong gab mit 2,1 Prozent besonders stark nach.

    ^
    DAX 24.852,69 -0,01%
    XDAX 24.868,85 -0,17%
    EuroSTOXX 50 6.011,29 -0,40%
    Stoxx50 5.152,53 -0,12%

    DJIA 49.451,98 -1,34%
    S&P 500 6.832,76 -1,57%
    NASDAQ 100 24.687,61 -2,04%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 129,05 0,01%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1861 -0,07%
    USD/Yen 153,30 0,40%
    Euro/Yen 181,83 0,32%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 66.204 -0,01%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 67,34 -0,18 USD WTI 62,62 -0,22 USD°

    /jha/




