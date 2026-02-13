Fabasoft: Wirtschaftliche Solidität in herausforderndem Marktumfeld
Fabasoft legt die Zahlen für die ersten neun Monate 2025/2026 vor: moderates Umsatzplus, rückläufige Ertragskennzahlen – bei zugleich gestärkter Liquidität und leicht wachsender Belegschaft.
Foto: Fabasoft International Services GmbH
- Fabasoft AG veröffentlichte am 13. Februar 2026 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026.
- Umsatzerlöse betrugen 66,0 Mio. EUR, ein Anstieg im Vergleich zu 65,4 Mio. EUR im Vorjahr.
- EBITDA sank auf 16,3 Mio. EUR (Vorjahr: 17,2 Mio. EUR) und EBIT auf 10,4 Mio. EUR (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR).
- Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 10,5 Mio. EUR, im Vergleich zu 12,5 Mio. EUR im Vorjahr.
- Der Bestand der liquiden Mittel stieg auf 34,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025 (Vorjahr: 24,8 Mio. EUR).
- Fabasoft beschäftigte zum 31. Dezember 2025 insgesamt 505 Mitarbeitende, ein Anstieg von vier Mitarbeitenden im Vergleich zum Vorjahr.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 13.02.2026.
Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im
Minus.
-1,27 %
-5,04 %
-19,11 %
-9,15 %
-22,63 %
-33,89 %
-72,13 %
+190,05 %
+118,40 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte