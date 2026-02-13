    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFabasoft AktievorwärtsNachrichten zu Fabasoft
    Fabasoft: Wirtschaftliche Solidität in herausforderndem Marktumfeld

    Fabasoft legt die Zahlen für die ersten neun Monate 2025/2026 vor: moderates Umsatzplus, rückläufige Ertragskennzahlen – bei zugleich gestärkter Liquidität und leicht wachsender Belegschaft.

    Foto: Fabasoft International Services GmbH
    • Fabasoft AG veröffentlichte am 13. Februar 2026 die Konzern-Zahlen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/2026.
    • Umsatzerlöse betrugen 66,0 Mio. EUR, ein Anstieg im Vergleich zu 65,4 Mio. EUR im Vorjahr.
    • EBITDA sank auf 16,3 Mio. EUR (Vorjahr: 17,2 Mio. EUR) und EBIT auf 10,4 Mio. EUR (Vorjahr: 11,4 Mio. EUR).
    • Der Cash Flow aus betrieblicher Tätigkeit betrug 10,5 Mio. EUR, im Vergleich zu 12,5 Mio. EUR im Vorjahr.
    • Der Bestand der liquiden Mittel stieg auf 34,2 Mio. EUR zum 31. Dezember 2025 (Vorjahr: 24,8 Mio. EUR).
    • Fabasoft beschäftigte zum 31. Dezember 2025 insgesamt 505 Mitarbeitende, ein Anstieg von vier Mitarbeitenden im Vergleich zum Vorjahr.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Fabasoft ist am 13.02.2026.

    Der Kurs von Fabasoft lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,800EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,18 % im Minus.


    Fabasoft

    -1,27 %
    -5,04 %
    -19,11 %
    -9,15 %
    -22,63 %
    -33,89 %
    -72,13 %
    +190,05 %
    +118,40 %
    ISIN:AT0000785407WKN:922985





