Auto1 weiter im Fokus - Ein Drittel verloren seit Monatsanfang

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 stehen nach ihrem Kurseinbruch um gut ein Drittel im Februar auch am Freitag im Fokus. Mit Marcus Diebel von JPMorgan versuchte ein weiterer Analyst, die KI-Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Zudem seien die Aktien zuletzt auch in den Abwärtsstrudel von Auto-Baskets geraten, so der Experte.

Die Bären gingen von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von Auto1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher eine temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme Auto1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf.