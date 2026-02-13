    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAUTO1 Group AktievorwärtsNachrichten zu AUTO1 Group

    AKTIE IM FOKUS

    Auto1 weiter im Fokus - Ein Drittel verloren seit Monatsanfang

    Für Sie zusammengefasst
    • Auto1-Aktien nach Kurseinbruch weiterhin im Fokus.
    • Analysten versuchen, KI-Sorgen der Anleger zu zerstreuen.
    • Temporäre Belastungen durch Neuwagenpreise erwartet.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Auto1 stehen nach ihrem Kurseinbruch um gut ein Drittel im Februar auch am Freitag im Fokus. Mit Marcus Diebel von JPMorgan versuchte ein weiterer Analyst, die KI-Sorgen der Anleger zu zerstreuen. Zudem seien die Aktien zuletzt auch in den Abwärtsstrudel von Auto-Baskets geraten, so der Experte.

    Die Bären gingen von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von Auto1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher eine temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme Auto1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf.

    Am Montag hatte bereits Analyst James Tate von Goldman Sachs zu beruhigen versucht. Er sieht in KI-Konkurrenz und möglicherweise auch Amazon Autos eher ein Problem für Betreiber von reinen Verkaufsportalen. Auto1 mache sein Kerngeschäft mit Händlern, verfüge über einen eigenen Fahrzeugbestand und ein Logistiknetzwerk./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,20 % und einem Kurs von 199,6 auf Nasdaq (13. Februar 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,98 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 1,80 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 288,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +32,77 %/+50,80 % bedeutet.




    Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kursvolatilität von AUTO1 (Anstieg auf ~30€ dann Rückgang auf ~22€, ca. −30%), die Bewertung und Margenfestigkeit (Bruttomargen diskutiert: ~1.000–3.000€), hohe variable und fixe Kosten (Logistik, Zinsen, Personal, Immobilien, IT>44 Mio.), die Frage, ob KI Geschäftsmodell bedroht oder optimiert, sowie um Einstiegs- und Momentum-Argumente.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AUTO1 Group eingestellt.

    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
