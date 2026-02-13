KuCoin schließt sich Yayasan Srikandi Merah Putih, der Global CSR Foundation und AMWA an, um „A Matter of Dignity"-Hilfsmaßnahmen auf Sumatra zu unterstützen

Die Verteilung soll Anfang April 2026 beginnen und sich auf die Gemeinschaften konzentrieren, die von jüngsten Katastrophen und anhaltenden Herausforderungen bei der Erholung am stärksten betroffen sind.

JAKARTA, Indonesien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin unterstützt in Zusammenarbeit mit der Global CSR Foundation und der American Medical Women's Association (AMWA) die „A Matter of Dignity – Sumatra Relief Initiative" von Yayasan Srikandi Merah Putih durch die Bereitstellung von 5000 Menstruationshygienesets. Das umfassendere Hilfsprogramm umfasst neben der Unterstützung der Frauengesundheit auch wichtige Medikamente und frische Lebensmittel für von Katastrophen betroffene Gemeinschaften in Aceh und Medan auf Sumatra.

„Bei dieser Initiative geht es darum, auf Krisen so zu reagieren, dass sowohl Leben als auch Würde geschützt werden", sagte Aurelly Syifalia Widihartanto, Mitgründerin von Yayasan Srikandi Merah Putih. „Frauen sind während Katastrophen oft am stärksten betroffen, und doch werden ihre grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse als Erste übersehen. Unser Ziel ist es, dass Hilfe die Gemeinschaften nicht nur schnell, sondern respektvoll und verantwortungsvoll erreicht."

Die Initiative baut auf einer etablierten Zusammenarbeit zwischen AMWAs Global Health Lead Dr. Padmini Murthy und der Global CSR Foundation auf, die von Jing Zhao Cesarone gegründet wurde, und wird in Indonesien über Yayasan Srikandi Merah Putih ausgeweitet, mit Unterstützung der Bereichsleiterin Stefanny Florina.

Das Menstruationsgerechtigkeitsprojekt wurde von Dr. Padmini Murthy und Jing Zhao Cesarone konzipiert und bereits erfolgreich im Commonwealth der Bahamas, in der Republik Suriname sowie in Satellitenkliniken umgesetzt, die mit St. Jude Children's Research Hospital verbunden sind. Damit liegt ein erprobtes Modell vor, das nun an den indonesischen Kontext angepasst wird.

Die Beschaffung und der Versand von Menstruationshygiene-Sets werden von KuCoin unterstützt, vertreten durch die CSR-Direktorin und globale Direktorin für Personalwesen Sylvie Dong. Dadurch wird die termingerechte Lieferung von Gesundheitsmaterial für Frauen ermöglicht. „Unternehmerische Verantwortung bedeutet, sich auf praktische Weise einzubringen, wenn Gemeinschaften von Katastrophen betroffen sind", sagte Sylvie Dong. „KuCoin wird weiterhin CSR-Initiativen unterstützen, die echte Bedürfnisse aufgreifen und vor Ort wirksame Hilfe leisten."