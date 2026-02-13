    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    KuCoin schließt sich Yayasan Srikandi Merah Putih, der Global CSR Foundation und AMWA an, um „A Matter of Dignity"-Hilfsmaßnahmen auf Sumatra zu unterstützen

    JAKARTA, Indonesien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- KuCoin unterstützt in Zusammenarbeit mit der Global CSR Foundation und der American Medical Women's Association (AMWA) die „A Matter of Dignity – Sumatra Relief Initiative" von Yayasan Srikandi Merah Putih durch die Bereitstellung von 5000 Menstruationshygienesets. Das umfassendere Hilfsprogramm umfasst neben der Unterstützung der Frauengesundheit auch wichtige Medikamente und frische Lebensmittel für von Katastrophen betroffene Gemeinschaften in Aceh und Medan auf Sumatra.

    Symbolic handover as KuCoin and the Global CSR Foundation present relief packages to H. Teuku Badruddin Syah, Sultan of Aceh, alongside Yayasan Srikandi Merah Putih, marking the launch of the A Matter of Dignity Sumatra Relief Initiative.

    Die Verteilung soll Anfang April 2026 beginnen und sich auf die Gemeinschaften konzentrieren, die von jüngsten Katastrophen und anhaltenden Herausforderungen bei der Erholung am stärksten betroffen sind.

    „Bei dieser Initiative geht es darum, auf Krisen so zu reagieren, dass sowohl Leben als auch Würde geschützt werden", sagte Aurelly Syifalia Widihartanto, Mitgründerin von Yayasan Srikandi Merah Putih. „Frauen sind während Katastrophen oft am stärksten betroffen, und doch werden ihre grundlegenden Gesundheitsbedürfnisse als Erste übersehen. Unser Ziel ist es, dass Hilfe die Gemeinschaften nicht nur schnell, sondern respektvoll und verantwortungsvoll erreicht."

    Die Initiative baut auf einer etablierten Zusammenarbeit zwischen AMWAs Global Health Lead Dr. Padmini Murthy und der Global CSR Foundation auf, die von Jing Zhao Cesarone gegründet wurde, und wird in Indonesien über Yayasan Srikandi Merah Putih ausgeweitet, mit Unterstützung der Bereichsleiterin Stefanny Florina.

    Das Menstruationsgerechtigkeitsprojekt wurde von Dr. Padmini Murthy und Jing Zhao Cesarone konzipiert und bereits erfolgreich im Commonwealth der Bahamas, in der Republik Suriname sowie in Satellitenkliniken umgesetzt, die mit St. Jude Children's Research Hospital verbunden sind. Damit liegt ein erprobtes Modell vor, das nun an den indonesischen Kontext angepasst wird.

    Die Beschaffung und der Versand von Menstruationshygiene-Sets werden von KuCoin unterstützt, vertreten durch die CSR-Direktorin und globale Direktorin für Personalwesen Sylvie Dong. Dadurch wird die termingerechte Lieferung von Gesundheitsmaterial für Frauen ermöglicht. „Unternehmerische Verantwortung bedeutet, sich auf praktische Weise einzubringen, wenn Gemeinschaften von Katastrophen betroffen sind", sagte Sylvie Dong. „KuCoin wird weiterhin CSR-Initiativen unterstützen, die echte Bedürfnisse aufgreifen und vor Ort wirksame Hilfe leisten."

    Seite 1 von 3 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    KuCoin schließt sich Yayasan Srikandi Merah Putih, der Global CSR Foundation und AMWA an, um „A Matter of Dignity"-Hilfsmaßnahmen auf Sumatra zu unterstützen JAKARTA, Indonesien, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ - KuCoin unterstützt in Zusammenarbeit mit der Global CSR Foundation und der American Medical Women's Association (AMWA) die „A Matter of Dignity – Sumatra Relief Initiative" von Yayasan Srikandi …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     