BERNSTEIN RESEARCH stuft RWE AG(NEU) auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 51,65EUR auf Lang & Schwarz (13. Februar 2026, 07:50 Uhr) gehandelt.



