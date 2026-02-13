Gold klettert weiter Kurs 4.967,37 USD

+0,92 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,99 % 1 Monat +7,62 % 3 Monate +17,48 % 1 Jahr +69,50 %

Mit einem Anstieg vonnotiert Gold bei 4.967,37. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.218,69USD. Heute notiert Gold bei 4.967,37USD. Ihr Einsatz wäre nun 20.379,9USD wert – ein Zuwachs von +307,60 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nutzer diskutieren die Manipulation des Goldpreises durch Zentralbanken und erkennen, dass trotz dieser Manipulation Kurse über 4500 USD positiv sind. Technische Analysen zeigen Skepsis gegenüber signifikanten Kurssteigerungen, während Inflation und Dollarentwertung als mögliche Treiber für zukünftige Preisbewegungen betrachtet werden.