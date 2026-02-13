Goldpreis
Gold klettert weiter Kurs 4.967,37 USD
Gold bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,92 % und erreicht 4.967,37 USD.
Gold Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,99 %
|1 Monat
|+7,62 %
|3 Monate
|+17,48 %
|1 Jahr
|+69,50 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.218,69USD. Heute notiert Gold bei 4.967,37USD. Ihr Einsatz wäre nun 20.379,9USD wert – ein Zuwachs von +307,60 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nutzer diskutieren die Manipulation des Goldpreises durch Zentralbanken und erkennen, dass trotz dieser Manipulation Kurse über 4500 USD positiv sind. Technische Analysen zeigen Skepsis gegenüber signifikanten Kurssteigerungen, während Inflation und Dollarentwertung als mögliche Treiber für zukünftige Preisbewegungen betrachtet werden.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.
Informationen zu Gold
Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.
ETCs auf Gold
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|379,30EUR
|-2,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,88EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|280,28EUR
|-0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,48EUR
|-12,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,42EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|598,65EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|398,08EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,40EUR
|-0,51 %
|Long
|1
|0,00
|134,27EUR
|+0,05 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,318EUR
|-0,44 %
Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.