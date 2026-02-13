    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    381 Aufrufe 381 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold klettert weiter Kurs 4.967,37 USD

    Gold bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,92 % und erreicht 4.967,37 USD.

    Goldpreis - Gold klettert weiter Kurs 4.967,37 USD
    Foto:
    Mit einem Anstieg von +0,92 % notiert Gold bei 4.967,37USD. Die Bewegung signalisiert vorsichtiges Kaufinteresse in einem insgesamt ruhigen Marktumfeld.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,99 %
    1 Monat +7,62 %
    3 Monate +17,48 %
    1 Jahr +69,50 %

    Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 5.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.218,69USD. Heute notiert Gold bei 4.967,37USD. Ihr Einsatz wäre nun 20.379,9USD wert – ein Zuwachs von +307,60 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Nutzer diskutieren die Manipulation des Goldpreises durch Zentralbanken und erkennen, dass trotz dieser Manipulation Kurse über 4500 USD positiv sind. Technische Analysen zeigen Skepsis gegenüber signifikanten Kurssteigerungen, während Inflation und Dollarentwertung als mögliche Treiber für zukünftige Preisbewegungen betrachtet werden.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Gold ist das zentrale Edelmetall im internationalen Finanzsystem. Preisbewegungen entstehen durch Nachfrage von Zentralbanken, Schmuckindustrie und Anlegern. Steigende Inflation oder fallende Realzinsen erhöhen oft die Attraktivität. Marktteilnehmer handeln Gold in US-Dollar, was den Wechselkurs besonders wichtig macht.

    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 379,30EUR -2,59 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 133,88EUR +0,38 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 280,28EUR -0,50 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 388,48EUR -12,02 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 105,42EUR +0,48 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 598,65EUR +0,87 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 398,08EUR -0,01 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 80,40EUR -0,51 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 134,27EUR +0,05 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,318EUR -0,44 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Seite 1 von 2 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Goldpreis Gold klettert weiter Kurs 4.967,37 USD Gold bleibt gefragt: Kurs gewinnt +0,92 % und erreicht 4.967,37 USD.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     