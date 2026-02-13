Ringen um eine Trendwende

Sollte es gelingen, die Marke von 232,00 Euro auf Wochenbasis nachhaltig zu überschreiten, würde sich das charttechnische Bild deutlich aufhellen. In diesem Fall bestünde die Chance auf eine Erholung bis zum übergeordneten Abwärtstrend bei rund 261,00 Euro. Das könnte für Anleger ein interessantes Signal für einen Einstieg auf der Käuferseite sein.

Als wichtige Orientierung gelten derzeit die Dezembertiefs bei 201,90 Euro. Nach oben hin bildet der Bereich um 232,00 Euro eine entscheidende Hürde. Innerhalb dieser Spanne ist die Aktie vorerst neutral einzuschätzen. Zusätzlich wird der Kurs durch den 200-Wochen-Durchschnitt bei 203,30 Euro gestützt, was die Bedeutung dieser Zone unterstreicht.

Ein Ausbruch über diesen Abwärtstrend hinaus würde weiteres Potenzial eröffnen – im Idealfall bis zum Jahreshoch aus 2025 bei 294,20 Euro.

Auf der Unterseite bleibt der Bereich um 198,50 Euro entscheidend. Ein Bruch dieses mehrfach getesteten Unterstützungsniveaus würde als deutliches Verkaufssignal gewertet und könnte weitere Rückgänge bis 175,75 Euro nach sich ziehen.

Bemerkenswert ist zudem, dass es statistisch häufig im Bereich des sogenannten 61,8 %-Fibonacci-Retracements zu Trendwechseln kommt. Auch deshalb ist die aktuelle Preiszone besonders spannend. Ob sich daraus tatsächlich eine nachhaltige Trendwende entwickelt, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden.

Trading-Strategie:

LONG

Stop-Buy-Order : 232,00 Euro

Kursziel : 261,00 Euro

Verlustbegrenzung : unter 223,00 Euro

Renditechance via DQ6Q28 : 210 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DQ6Q28 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,11 - 1,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 197,9363 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 197,9363 Euro akt. Kurs Basiswert: 208,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 261,00 Euro Hebel: 17,87 Kurschance: + 210 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU61XD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 1,33 - 1,39 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 221,9616 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 221,9616 Euro akt. Kurs Basiswert: 208,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,01 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.