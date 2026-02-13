Dow Jones am Ziel angekommen

Hinzu kommt, dass der Dow auf Wochenbasis als überkauft gilt – ein Zustand, der häufig zumindest vorübergehende Rücksetzer nach sich zieht. Noch halten die Käufer den Index stabil, doch bereits in der kommenden Woche könnte die Lage empfindlicher werden.

Während der S&P 500 und der NASDAQ 100 aktuell eher nachgeben, zeigt sich der Dow bislang robuster und versucht sogar, seine bisherigen Rekordstände weiter auszubauen. Doch am übergeordneten Zielbereich, dem 161,8 %-Fibonacci-Extension-Retracement bei 50.146 Punkten, könnte die Aufwärtsdynamik zunächst an ihre Grenzen stoßen. Aus technischer Sicht ist der Markt dort stark ausgereizt.

Wichtige Unterstützungen liegen bei 49.215 Punkten. Darunter rückt der Bereich um den 50-Tage-Durchschnitt sowie die untere Begrenzung des Aufwärtstrendkanals bei etwa 48.828 Punkten in den Fokus. Diese Marken könnten im Fall einer Korrektur als Auffangzonen dienen.

Sollte hingegen neue Aufwärtsdynamik entstehen, wären oberhalb der bisherigen Rekordstände von 50.512 Punkten weitere Zugewinne bis 51.946 Punkte denkbar. In diesem Fall würde sich das positive Bild fortsetzen und ein Engagement auf der Käuferseite anbieten.

Anleger sollten jedoch bedenken: Gegen einen starken, übergeordneten Aufwärtstrend auf fallende Kurse zu setzen, ist mit erhöhten Risiken verbunden. Der Dow Jones steht somit an einem spannenden Wendepunkt – mit Chancen auf neue Höchststände, aber auch dem Potenzial für eine spürbare Verschnaufpause.

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 49.400 Punkte

Kursziel : 48.805 Punkte

Verlustbegrenzung : über 49.890 Punkte

Renditechance via DY9N3K : 65 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Dow Jones Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6W6U Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,00 - 8,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 48.172,45 Punkte Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 48.172,45 Punkte akt. Kurs Basiswert: 49.704,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 51,76 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY9N3K Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,00 - 8,01 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 49.896,07 US-Dollar Basiswert: Dow Jones Index KO-Schwelle: 49.896,07 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 49.704,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 48.805 Punkte Hebel: 51,57 Kurschance: + 65 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.