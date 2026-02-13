DAX scheitert am Ausbruch

Die Kursverluste betrafen dabei nicht nur Aktien. Auch andere Anlageklassen wie Edelmetalle, Energieträger und wichtige Rohstoffe gerieten unter Druck. Als möglicher Auslöser gelten die jüngsten Arbeitsmarktdaten aus den USA. Diese fielen überraschend positiv aus – trotz zuvor schwacher Teilindikatoren. Einige Marktteilnehmer äußern sogar Zweifel an der Aussagekraft der Daten. Zusätzlich sorgten weniger stark gesunkene Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe für Verunsicherung. Nun richten sich die Blicke auf die kommenden Inflationsdaten aus den USA, die Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed geben könnten.

Vor allem die zuvor stark gelaufenen US-Indizes scheinen technisch an ihre Grenzen gestoßen zu sein. Diese Zurückhaltung überträgt sich inzwischen auch auf die europäischen Märkte und bremst kurzfristig neue Rekorde aus.

Am Beispiel des DAX zeigt sich, wie wichtig ein nachhaltiger Schlusskurs über einer wichtigen Marke ist. Kurzfristige Ausbrüche im Tagesverlauf können schnell wieder abverkauft werden. Da der DAX aktuell erneut in seiner Seitwärtsbewegung feststeckt, sind klare Trends nicht erkennbar. Entsprechend bleiben Handelsansätze kurzfristig und mit erhöhtem Risiko verbunden.

Risikofreudige Anleger könnten in den kommenden Stunden auf eine weitere Abschwächung setzen – etwa in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei 24.606 Punkten oder darunter bis 24.266 Punkte. Für eine stabilere und verlässlichere Einschätzung wäre jedoch ein klarer Ausbruch aus der aktuellen Seitwärtsphase auf Tagesbasis notwendig.

Auf der Oberseite bleibt die Marke von 25.020 Punkten entscheidend. Erst wenn der DAX diese Schwelle per Tagesschluss überwindet, rücken die Rekordstände bei 25.507 Punkten wieder in den Fokus. Derzeit deutet allerdings wenig auf ein solches Szenario hin.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.852 Punkten

VDAX fällt - Nervosität geht zurück

Fear& Greed Index bei 40 auf "Fear"

Tagesanalyse: RSI: um 51 - Neutral MACD: 77 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.070 / 25.197 / 25.435 und 25.507 Punkten, nach unten bei 24.639 / 24.535 / 24.266 und 24.153 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX aus Korrekturtrend ausgebrochen VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (11. Februar 2026): Bei 17,58% (steigend) (Vortag: 17,53%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order über 25.020 Punkten, Stopp bei 24.750 Punkten. Kursziele bei 25.197/25.507 Punkten - intarday erstes Ziel erreicht 2. Buy-Limit-Order bei 23.968 Punkten prüfen, Stopp bei 23.790 Punkten. Kursziel bei 24.480 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU6KGP Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,36 - 8,37 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24.131,97 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 24.131,97 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.852,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 29,86 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8LQK Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,66 - 9,67 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.913,89 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.913,89 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.852,70 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,69 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.