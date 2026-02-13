Silberpreis im Höhenflug +2,53 % auf 77,28 USD

+2,53 %

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,16 % 1 Monat -11,75 % 3 Monate +39,29 % 1 Jahr +133,48 %

Bullen dominieren den Handel: Silber legtzu und notiert bei 77,28. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,13476USD. Heute, bei 77,28USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.746,85USD geworden – ein Plus von +174,69 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Preis fiel in den letzten 14 Tagen um 10%, was einige als übertrieben empfinden. Während einige 80$ als fairen Wert sehen, befürchten andere einen Rückgang auf 65$. Technische Analysen deuten auf eine kritische Marke bei 70$ hin. Trotz der Volatilität zeigen Anleger Interesse an Käufen, was auf eine vorsichtige Optimismus hindeutet.