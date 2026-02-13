Silberpreis
Silberpreis im Höhenflug +2,53 % auf 77,28 USD
Rally bei Silber: Kurs steigt kräftig um +2,53 % auf 77,28 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+0,16 %
|1 Monat
|-11,75 %
|3 Monate
|+39,29 %
|1 Jahr
|+133,48 %
Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 28,13476USD. Heute, bei 77,28USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.746,85USD geworden – ein Plus von +174,69 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Der Preis fiel in den letzten 14 Tagen um 10%, was einige als übertrieben empfinden. Während einige 80$ als fairen Wert sehen, befürchten andere einen Rückgang auf 65$. Technische Analysen deuten auf eine kritische Marke bei 70$ hin. Trotz der Volatilität zeigen Anleger Interesse an Käufen, was auf eine vorsichtige Optimismus hindeutet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Informationen zu Silber
Silber ist ein doppelfunktionales Edelmetall – Industriestoff und Wertspeicher zugleich. Kursbewegungen entstehen aus dem Zusammenspiel von Angebot, Nachfrage und Investorenstimmung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|379,30EUR
|-2,59 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|133,88EUR
|+0,38 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|280,28EUR
|-0,50 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|388,48EUR
|-12,02 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|105,42EUR
|+0,48 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|598,65EUR
|+0,87 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|398,08EUR
|-0,01 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|80,40EUR
|-0,51 %
|Long
|1
|0,00
|134,20EUR
|0,00 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,318EUR
|-0,44 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.