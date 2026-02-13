Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen
- Jenoptik plant 2026 Umsatz- und Gewinnwachstum.
- Halbleiterindustrie zeigt positive Entwicklungstendenzen.
- Aktie fiel um bis zu 11% nach schwachen Zahlen.
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Umsatz soll steigen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sich wieder verbessern, teilte das Unternehmen am Freitag nach der Vorlage vorläufiger Jahreszahlen in Jena mit. Für die wichtige Halbleiteranlagenindustrie erwartet Jenoptik dabei eine grundsätzlich positive Entwicklung - unter anderem wegen der angekündigten massiven Investitionen in Rechenzentren.
Im vergangenen Jahr hatte der Konzern eine schwächere Nachfrage aus der Chip- sowie der Automobilindustrie zu spüren bekommen. Dabei stabilisierte sich das Halbleiteranlagengeschäft in der zweiten Jahreshälfte, wie Jenoptik berichtete. Insgesamt gingen die Auftragseingänge 2025 um etwa drei Prozent auf nahe eine Milliarde Euro zurück. Der Umsatz sank vorläufigen Berechnungen zufolge um circa sechs Prozent auf 1,05 Milliarden Euro. Das Ebitda nahm um etwa 13 Prozent auf 192 Millionen Euro ab, die entsprechende Marge verschlechterte sich um 1,5 Prozentpunkte auf rund 18,4 Prozent. Die Zahlen fielen leicht schwächer aus als erwartet. Einen ausführlichen Ausblick sowie Details zu den Zahlen will Jenoptik am 25. März vorlegen.
Die Aktie verlor auf der Handelsplattform Tradegate am frühen Morgen bis zu elf Prozent. Seit Jahresanfang hat die Aktie ordentlich zugelegt, bis Donnerstag zu Handelsschluss auf Xetra hat der Titel bisher gut 38 Prozent Kursgewinn verbucht./nas/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,65 % und einem Kurs von 23,82 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -9,64 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +22,57 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,38 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,3900 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 24,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 32,00EUR was eine Bandbreite von -13,08 %/+32,45 % bedeutet.
