ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight'
- JPMorgan belässt Auto1 auf "Overweight" Einstufung.
- Anlegerinteresse bleibt trotz Kursschwäche hoch.
- Temporäre Belastungen durch Leerverkäufe erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Das Anlegerinteresse an Auto1 bleibe trotz Kursschwäche hoch. Zuletzt seien die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers unglücklicherweise in den Abwärtsstrudel durch enorme Leerverkäufe in zwei Sektoren geraten - bei den Internet-Portalbetreibern und bei den Auto-Baskets. Zudem gingen die Bären von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von Auto1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme Auto1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AUTO1 Group Aktie
Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,31 % und einem Kurs von 19,26 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AUTO1 Group Aktie um -22,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -37,18 %.
Die Marktkapitalisierung von AUTO1 Group bezifferte sich zuletzt auf 4,27 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 50,00EUR was eine Bandbreite von +93,72 %/+161,78 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu AUTO1 Group - A2LQ88 - DE000A2LQ884
Das denkt die wallstreetONLINE Community über AUTO1 Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber AUTO1 Group eingestellt.
So egal ist Dir das nicht, sonst würdest Du hier nicht ständig Deine Meinung posten. Die Bruttomarge je Auto hat Auto1 nahezu verdoppelt, wo kommt das denn dann her? Schlecht recherchiert und schlecht geschlussfolgert...da musst du wohl nochmal ran
Sieh dir die variablen Kosten an: