JPMorgan belässt Auto1 auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Auto1 auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel ging in seinem am Freitag veröffentlichten Kommentar auf die hartnäckigen KI-Sorgen in der europäischen Internetbranche ein. Das Anlegerinteresse an Auto1 bleibe trotz Kursschwäche hoch. Zuletzt seien die Aktien des Gebrauchtwagenhändlers unglücklicherweise in den Abwärtsstrudel durch enorme Leerverkäufe in zwei Sektoren geraten - bei den Internet-Portalbetreibern und bei den Auto-Baskets. Zudem gingen die Bären von möglicherweise sinkenden Neuwagenpreisen aus, was auch die Ergebnisse von Auto1 drücken könnte. Hier sieht Diebel - wie beim ungünstigen Wetter für Autokäufe - eher temporäre Belastung. Und gegen KI-Konkurrenz schirme Auto1 schon die reale Größe ab. Immerhin bewege man 800.000 Autos jährlich und bereite 100.000 Fahrzeuge selbst auf./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:48 / GMT