Bernstein senkt RWE auf 'Market-Perform' - Ziel hoch auf 55 Euro
- RWE-Kursziel von Bernstein auf 55 Euro angehoben.
- Aktien von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft.
- Wachstumspotenzial als eingepreist bewertet.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro angehoben, die Aktien aber nach dem starken Kursverlauf von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft. Das Wachstumspotenzial der Essener sei inzwischen eingepreist, schrieb Deepa Venkateswaran am Donnerstagabend in ihrer Neubewertung. Chancen und Risiken hält sie aktuell für ausgeglichen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 20:31 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 05:45 / UTC
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur RWE Aktie
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 51,68 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RWE Aktie um -3,55 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,14 %.
Die Marktkapitalisierung von RWE bezifferte sich zuletzt auf 37,92 Mrd..
RWE zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,0600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 61,00EUR was eine Bandbreite von +8,10 %/+19,89 % bedeutet.
