    Anleger vorsichtig - US-Inflationsdaten und Chinas Neujahrsfest

    • Anleger in Asien warten auf US-Inflationsdaten.
    • Chinesisches Neujahrsfest führt zu Handelsstillstand.
    • Aktienmärkte fallen, KI-Sorgen belasten Investoren.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - An den Börsen Asiens haben sich die Anleger am Freitag vor wichtigen US-Inflationsdaten zurückgehalten. In China steht in der neuen Woche das chinesische Neujahrsfest an, an dem das öffentliche Leben in der Volksrepublik weitgehend stillsteht und an der Börse nicht gehandelt wird. Entsprechend vorsichtig positionierten sich Investoren daher zum Wochenschluss.

    Der CSI-300-Index der chinesischen Festlandbörsen fiel im späten Handel um gut ein Prozent auf 4.669 Punkte, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um zwei Prozent auf 26.492 Punkte nachgab.

    Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 56.941,97 Punkten und damit 1,2 Prozent tiefer. So hatte der Wahlsieg von Japans Regierungspartei unter Führung der Ministerpräsidentin Sanae Takaichi am vergangenen Wochenende den Rekordlauf am japanischen Aktienmarkt befeuert. Zum Wochenschluss machten Anleger angesichts der starken Kursgewinne allerdings erst einmal weiter Kasse.

    Am frühen Nachmittag mitteleuropäischer Zeit stehen die US-Inflationsdaten im Fokus, die auf weitere Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank Fed abgeklopft werden. Am Mittwoch hatte ein starker Arbeitsmarktbericht die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung in diesem Jahr nach hinten verschoben.

    Zudem behalten Anleger die jüngst aufgekommenen KI-Sorgen im Blick. Immer höhere Investitionen vieler großer Techkonzerne hatten zu Kostenbedenken geführt. Zudem waren Aktien vieler Software-Unternehmen stark gefallen, da Furcht vor disruptiver KI-Konkurrenz aufgekommen war.

    Auch an der australischen Börse ging es nach unten. Der S&P/ASX 200 schloss 1,4 Prozent im Minus mit knapp 8.918 Punkten./mis/err/stk




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
