    Aktien Frankfurt Ausblick

    Leichte Gewinne - Dax aber weiter unter 25.000 Punkte

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet leicht positiv, bleibt unter 25.000 Punkten.
    • Inflationszahlen aus den USA könnten Markt beeinflussen.
    • Jenoptik und Delivery Hero mit deutlichen Kursverlusten.
    Aktien Frankfurt Ausblick - Leichte Gewinne - Dax aber weiter unter 25.000 Punkte
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax müssen die Anleger am Freitag trotz leichter Gewinne wohl von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Mit einem leicht positiven Start dürfte der Leitindex zunächst auf etwas Abstand zur Tausendermarke bleiben, nachdem der Sprung über diese am Vortag erneut gescheitert war. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start einen 0,1 Prozent höheren Auftakt bei 24.868 Punkten. Damit würde das Wochenplus auf 0,6 Prozent steigen.

    Laut der Helaba würde aus technischer Sicht erst ein nachhaltiger Anstieg über die 25.000 Punkte den Weg zur Bestmarke von knapp 25.508 Punkten frei machen. Auf dem Weg dahin hatte das Hoch seit Mitte Januar am Donnerstag nicht lange gewährt, da die Gewinne nach dem US-Handelsstart wieder abgegeben wurden. Einmal mehr griffen KI-Sorgen im New Yorker Handel auf viele Branchen durch. Der US-Tech-Index Nasdaq 100 verlor zwei Prozent. Den Löwenanteil aber bereits bis zum europäischen Handelsende.

    Am Freitag dürfte nun viel daran liegen, was die am Nachmittag anstehenden Inflationszahlen aus den USA mit sich bringen. Diese sind von besonderer Bedeutung für den Spielraum der Notenbank Fed, um die Zinsen weiter zu senken. Infolge unterschiedlicher Wirtschaftsdaten hatten schwankende Zinssenkungserwartungen zuletzt zur Unruhe an den Börsen beigetragen. Laut der Helaba war die Inflation zuletzt zu hoch, doch mit den Januarzahlen zeichne sich eine Entspannung ab.

    Nachdem Siemens am Vortag nach Zahlen merklich zu den Kursbewegungen beigetragen und zeitweise SAP erneut als wertvollstes Dax-Unternehmen abgelöst hatte, wird die Nachrichtenlage auf Unternehmensseite zu Wochenschluss etwas ruhiger. Der Siemens-Kurs wird am Freitag um die Auszahlung der Dividende bereinigt.

    Im Fokus stand vor allem Jenoptik mit einem vorbörslichen Kursrutsch um mehr als elf Prozent. Bei dem Technologieunternehmen geht damit wohl die jüngste Rally zu Ende, die den Kurs am Vortag erstmals seit Oktober 2024 wieder bis an die 28-Euro-Marke herangeführt hatte. Der Auftragseingang und die Marge trübten nach der Rally die Stimmung, hieß es von Händlerseite.

    Beiersdorf könnten einen Blick wert sein nach enttäuschenden Zahlen des Konkurrenten L'Oreal , dessen Aktien nachbörslich deutlich unter Druck gerieten. Ein Händler erwähnte, auf den zweiten Blick könnten die Rückschlüsse für den Nivea-Hersteller aber positiver werden, da das Abschneiden von L'Oreal an den gemeinsamen Schnittstellen zufriedenstellend wirke.

    An die jüngsten Kursverluste knüpfen vorbörslich die Titel von Delivery Hero mit einem Abschlag von 2,3 Prozent an. Hier wurde auf enttäuschende Zahlen der Nahost-Tochter Talabat verwiesen. Umsatzseitig sei deren viertes Quartal in Ordnung, schrieb Analyst Evgenii Annenkov von Jefferies Research. Der Ausblick auf das operative Ergebnis (Ebitda) im neuen Geschäftsjahr liege aber unter dem Analystenkonsens.

    RWE leiden vorbörslich mit einem Prozent darunter, dass die Aktien nach starkem Kursverlauf vom Analysehaus Bernstein Research auf ein neutrales Votum abgestuft wurden. Das Wachstumspotenzial des Energiekonzerns sei inzwischen eingepreist, lautete das Argument der Analystin Deepa Venkateswaran. Chancen und Risiken hält sie für ausgeglichen.

    Positiver sieht das Bild nach einem Analystenkommentar bei PVA Tepla aus, denn hier ziehen die Aktien im Tradegate-Handel um zwei Prozent an. Für das Technologieunternehmen aus dem SDax hat die französische Investmentbank Exane BNP ihre bisher negative Haltung aufgegeben./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SAP Aktie

    Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 103,4 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SAP Aktie um +0,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -20,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von SAP bezifferte sich zuletzt auf 210,42 Mrd..

    SAP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9000 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 238,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 260,00EUR was eine Bandbreite von +28,78 %/+52,19 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    Aktien Frankfurt Ausblick Leichte Gewinne - Dax aber weiter unter 25.000 Punkte Beim Dax müssen die Anleger am Freitag trotz leichter Gewinne wohl von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Mit einem leicht positiven Start dürfte der Leitindex zunächst auf etwas Abstand zur Tausendermarke bleiben, nachdem der Sprung über …
