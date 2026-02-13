    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    DAX scheitert erneut an der 25 000er-Marke – US-Verbraucherpreise im Fokus

    Der DAX wird am Freitag zur Handelseröffnung bei 24 840 Punkten gesehen.

    Die gestern veröffentlichten schwachen US-Arbeitsmarktdaten und Zahlen zu den Verkäufen bestehender Häuser zeigen eine erkennbare Abkühlung der amerikanischen Wirtschaft an. Die Zahlen vom Immobilienmarkt erreichten sogar ein Mehrjahrestief. Zusätzlich drücken Befürchtungen über die disruptiven Einflüsse von Künstlicher Intelligenz im Softwaresektor und zuletzt auch im Finanzbereich auf etliche Aktienkurse von Finanz- und Bankaktien.

    Der von der Wall Street ausgehende Verkaufsdruck hat sich in Asien aber nur teilweise übertragen. Dort gerieten die Aktienmärkte in China und Japan ebenfalls unter Abgabedruck und schlossen mit Kursverlusten. Die Börse in Südkorea konnte sich dieser Tendenz aber entziehen und stieg erneut an. Halbleiterunternehmen profitieren dort von weiter anziehenden Preisen und ziehen den KOSPI-Index in die Gewinnzone.

    Fundamental steht der DAX heute unter dem Einfluss der am Nachmittag anstehenden US‑Verbraucherpreisdaten. Neben den Befürchtungen einer sich abkühlenden US-Konjunktur werden die Anleger sehr genau auf die Preisdaten achten. Zuletzt hat sich in den USA eine Festigung der Inflationstendenzen oberhalb der gesteckten Zielzone von zwei Prozent herauskristallisiert. Das engt den Aktionsspielraum für die US-Notenbank im Hinblick auf Zinssenkungen ein und könnte so einen weiteren Konsumrückgang auslösen. In Europa werden heute die Erwerbstätigenzahlen, das BIP und die Handelsbilanz erwartet.

    Aus technischer Sicht hat sich das Bild im DAX wieder etwas verschlechtert, nachdem der Index gestern seinen Versuch, die 25 000er-Marke hinter sich zu lassen, erneut abbrechen musste. Bis zu den Zahlen am Nachmittag dürfte der Markt in eher ruhigen Kursbahnen zwischen 24 750 und 25 000 Punkten konsolidieren.

    Andreas Lipkow
    Andreas Lipkow ist seit Februar 2026 Chef-Marktanalyst bei CMC Markets Deutschland. Zuvor war er fast zehn Jahre lang in ähnlicher Position bei der Comdirect tätig. Lipkow ist als Vortragsredner und Seminarleiter für Finanz-, Trading- und Investmentthemen gefragt und moderiert regelmäßig einen Börsenpodcast. Zudem betreibt er einen YouTube-Kanal mit Inhalten zu Geldanlage, Trading und Investing. Als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management vermittelt der Finanzmarktexperte praxisnahes Wissen zu Börse, Anlagestrategien und Risikomanagement. 2024 erschien sein erstes Buch über Finanzen mit dem Titel „Erfolgreich strategisch anlegen: Ihr unkomplizierter Weg zum Börsenerfolg“.
    Verfasst von Andreas Lipkow
