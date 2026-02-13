    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoku Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Roku Registered (A)

    Roku Registered (A) Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 13.02.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Roku Registered (A) Aktie bisher um +14,12 % zulegen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Roku Registered (A) Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Roku Registered (A) ist ein führender Anbieter von Streaming-Plattformen, bekannt für seine benutzerfreundlichen Geräte und umfassenden Inhalte. Es konkurriert mit Amazon, Apple und Google, wobei es sich durch einfache Bedienung und Vielfalt abhebt.

    Roku Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Einen ganz starken Börsentag erlebt die Roku Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von +14,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Roku Registered (A) Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -5,70 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 79,69, mit einem Plus von +14,12 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei Roku Registered (A) konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -14,43 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +4,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,53 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Roku Registered (A) um -16,46 % verloren.

    Roku Registered (A) Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,74 %
    1 Monat -18,53 %
    3 Monate -14,43 %
    1 Jahr -3,27 %

    Informationen zur Roku Registered (A) Aktie

    Es gibt 131 Mio. Roku Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,15 Mrd. € wert.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Amazon, Apple und Co.

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,27 %. Apple notiert im Plus, mit +0,14 %. Alphabet notiert im Minus, mit -0,12 %. Netflix legt um +0,23 % zu

    Roku Registered (A) Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Roku Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Roku Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Roku Registered (A)

    +11,23 %
    +7,59 %
    -18,53 %
    -14,43 %
    -3,27 %
    +50,38 %
    -80,08 %
    +289,46 %
    ISIN:US77543R1023WKN:A2DW4X



