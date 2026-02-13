Siemens Aktie unter starkem Abgabedruck - 13.02.2026

Mit einer Performance von -2,46 % musste die Siemens Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,40 %, geht es heute bei der Siemens Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Siemens ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung spezialisiert hat. Es bietet industrielle Automatisierung, Energieerzeugung, Mobilitätslösungen und Medizintechnik an. Siemens konkurriert mit General Electric, ABB und Schneider Electric und zeichnet sich durch Innovation und globale Präsenz aus.

Obwohl die Siemens Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,24 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Siemens Aktie damit um +3,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,80 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,83 % gewonnen.

Siemens Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,97 % 1 Monat -1,80 % 3 Monate +0,24 % 1 Jahr +16,92 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der Siemens Aktie, die trotz positiver Unternehmenszahlen und einer hohen Dividende von über 4 Milliarden Euro Schwankungen zeigt. Technische Analysen deuten auf einen stabilen Trend hin, während ein neuer Mobilitätsauftrag als potenzieller Wachstumstreiber angesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens eingestellt.

Informationen zur Siemens Aktie

Es gibt 800 Mio. Siemens Aktien. Damit ist das Unternehmen 203,08 Mrd. € wert.

Beim Dax müssen die Anleger am Freitag trotz leichter Gewinne wohl von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Mit einem leicht positiven Start dürfte der Leitindex zunächst auf etwas Abstand zur Tausendermarke bleiben, nachdem der Sprung über …

Das 1. Quartal des Geschäftsjahres 2025/2026 lief bei Siemens besser als seitens der Analysten erwartet. Die Reaktion am Aktienmarkt: Die Aktie erreichte neue Rekorde. Das Problem: Die hielten nicht vor, die Aktie gab die Gewinne wieder ab. Was tun?

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Siemens Aktie jetzt kaufen?

Ob die Siemens Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.