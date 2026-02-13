    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    Jenoptik Aktie bricht zweistellig ein. Jetzt kaufen? - 13.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Jenoptik Aktie bisher Verluste von -10,98 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Jenoptik Aktie.

    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    Jenoptik ist ein führendes Unternehmen in der Photonik mit Fokus auf Optik und Lasertechnologie. Es bietet innovative Lösungen in Messtechnik und Verkehrssicherheit. Starke Marktstellung durch Qualität und Innovation. Hauptkonkurrenten sind Zeiss und Trumpf. Einzigartig durch Integration optischer und elektronischer Systeme.

    Jenoptik Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 13.02.2026

    Mit einer Performance von -10,98 % musste die Jenoptik Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Die Talfahrt der Jenoptik Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,68 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 24,000, mit einem Minus von -10,98 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Jenoptik-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +23,85 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -9,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +22,57 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Jenoptik um +32,58 % gewonnen.

    Jenoptik Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,64 %
    1 Monat +22,57 %
    3 Monate +23,85 %
    1 Jahr +21,20 %

    Informationen zur Jenoptik Aktie

    Es gibt 57 Mio. Jenoptik Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,36 Mrd. € wert.

    Leichte Gewinne - Dax aber weiter unter 25.000 Punkte


    Beim Dax müssen die Anleger am Freitag trotz leichter Gewinne wohl von unten auf die 25.000-Punkte-Marke schauen. Mit einem leicht positiven Start dürfte der Leitindex zunächst auf etwas Abstand zur Tausendermarke bleiben, nachdem der Sprung über …

    Jenoptik erwartet Rückkehr zu Wachstum - Rechenzentren sollen stützen


    Der Technologiekonzern Jenoptik will nach einem Umsatz- und Gewinnrückgang im vergangenen Jahr 2026 wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Der Umsatz soll steigen und die Marge für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) …

    Silber, Corsair Gaming & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Jenoptik

    Carl Zeiss Meditec, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,16 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,41 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +2,01 %.

    Jenoptik Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Jenoptik Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Jenoptik Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Jenoptik

    -9,57 %
    -9,64 %
    +22,57 %
    +23,85 %
    +21,20 %
    -12,53 %
    -10,36 %
    +126,25 %
    +21,02 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60



