Eutelsat Communications Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.02.2026

Die Eutelsat Communications Aktie notiert aktuell bei 2,3000€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,50 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1200 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,3000€, mit einem Plus von +5,50 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

Der heutige Anstieg bei Eutelsat Communications konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -32,19 % nicht vollständig ausgleichen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eutelsat Communications um +28,08 % gewonnen.

Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,64 % 1 Monat -3,33 % 3 Monate -32,19 % 1 Jahr +25,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Halbjahreszahlen von Eutelsat, die für den 13. Februar erwartet werden. Anleger sind gespannt, wie sich die Integration der OneWeb-Sparte auf die Bilanz auswirkt und ob das Wachstum im LEO-Segment den Erwartungen entspricht. Trotz solider Ergebnisse herrscht Skepsis, ob diese ausreichen, um das Interesse der Investoren zu wecken. Ein Anstieg im Dienstleistungsgeschäft könnte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Regulatory News: The Board of Directors of Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 ‑ Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL), chaired by Éric Labaye, reviewed the financial results for the Half Year ended 31 December 2025. Key Financial …

Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?

Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.