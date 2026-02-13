    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEutelsat Communications AktievorwärtsNachrichten zu Eutelsat Communications

    Besonders beachtet!

    433 Aufrufe 433 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eutelsat Communications Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um +5,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.

    Besonders beachtet! - Eutelsat Communications Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.02.2026
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash

    Eutelsat Communications ist ein führender Anbieter von Satellitenkommunikationslösungen, der weltweit Konnektivität und Broadcast-Dienste bereitstellt. Das Unternehmen bietet Satellitenkapazitäten für TV-Sender, Internet-Provider, Regierungsbehörden und Unternehmen an. Eutelsat ist einer der größten Satellitenbetreiber weltweit, mit einer starken Präsenz in Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Zu den Hauptkonkurrenten zählen SES, Intelsat und Telesat. Eutelsat zeichnet sich durch ein breites Satellitennetzwerk und innovative Technologien zur Optimierung der Bandbreitennutzung aus.

    Eutelsat Communications aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.02.2026

    Die Eutelsat Communications Aktie notiert aktuell bei 2,3000 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +5,50 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,1200  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Eutelsat Communications Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 2,3000, mit einem Plus von +5,50 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

    Der heutige Anstieg bei Eutelsat Communications konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -32,19 % nicht vollständig ausgleichen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +11,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,33 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Eutelsat Communications um +28,08 % gewonnen.

    Eutelsat Communications Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,64 %
    1 Monat -3,33 %
    3 Monate -32,19 %
    1 Jahr +25,14 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Eutelsat Communications Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die bevorstehenden Halbjahreszahlen von Eutelsat, die für den 13. Februar erwartet werden. Anleger sind gespannt, wie sich die Integration der OneWeb-Sparte auf die Bilanz auswirkt und ob das Wachstum im LEO-Segment den Erwartungen entspricht. Trotz solider Ergebnisse herrscht Skepsis, ob diese ausreichen, um das Interesse der Investoren zu wecken. Ein Anstieg im Dienstleistungsgeschäft könnte positive Auswirkungen auf den Aktienkurs haben.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Eutelsat Communications eingestellt.

    Zur Eutelsat Communications Diskussion

    Informationen zur Eutelsat Communications Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Eutelsat Communications Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,76 Mrd. € wert.

    Silber, Corsair Gaming & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Second Quarter and First Half 2025-26 Results


    Regulatory News: The Board of Directors of Eutelsat Communications (ISIN: FR0010221234 ‑ Euronext Paris / London Stock Exchange: ETL), chaired by Éric Labaye, reviewed the financial results for the Half Year ended 31 December 2025. Key Financial …

    Eutelsat Communications Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Eutelsat Communications Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Eutelsat Communications Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Eutelsat Communications

    +2,29 %
    +11,64 %
    -3,33 %
    -32,19 %
    +25,14 %
    -68,41 %
    -79,25 %
    -92,26 %
    -81,09 %
    ISIN:FR0010221234WKN:A0HGPT



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Eutelsat Communications Aktie mit kräftigem Kursplus - 13.02.2026 Am 13.02.2026 ist die Eutelsat Communications Aktie, bisher, um +5,50 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Eutelsat Communications Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     