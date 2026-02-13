JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1350 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 917 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Adyen Parts Sociales Aktie um -20,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -35,96 %.

Die Marktkapitalisierung von Adyen Parts Sociales bezifferte sich zuletzt auf 29,01 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.852,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.240,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.450,00EUR was eine Bandbreite von +32,41 %/+161,61 % bedeutet.