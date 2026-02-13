ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Adyen auf 1350 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Adyen-Kursziel auf 1350 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Overweight" trotz Kursrückgang.
- Anleger sollten mittelfristig denken, Wert erkennen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adyen von 2450 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Zahlungsabwicklers würden an der Börse aktuell völlig falsch bewertet, selbst wenn man die neuen Ziele für 2026 bedenke und einen sehr vorsichtigen Ansatz verfolge, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend infolge des Kurseinbrauchs nach dem Geschäftsbericht. Es dürfte sich für Anleger auszahlen, mittelfristig zu denken. Adyen selbst müsse nun von Quartal zu Quartal abliefern, um seinen wahren Wert herauszukristallisieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 22:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:15 / GMT
