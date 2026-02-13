Pinterest Registered (A) Aktie weiter abwärts - -17,20 % - 13.02.2026

Mit einer Performance von -17,20 % musste die Pinterest Registered (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Der Kursrückgang der Pinterest Registered (A) Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,48 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -17,20 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Pinterest bietet eine einzigartige Plattform für visuelle Entdeckungen, die sich durch personalisierte Inhalte und eine starke visuelle Suchfunktion von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Pinterest Registered (A) Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -46,58 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Pinterest Registered (A) Aktie damit um -22,84 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -46,12 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Pinterest Registered (A) einen Rückgang von -43,69 %.

Pinterest Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,84 % 1 Monat -46,12 % 3 Monate -46,58 % 1 Jahr -46,58 %

Informationen zur Pinterest Registered (A) Aktie

Es gibt 596 Mio. Pinterest Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,75 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Pinterest leidet unter Zöllen und schwachem Umsatz – Die Aktie stürzt um 20 Prozent ab. CEO Bill Ready spricht von externen Schocks und schwachem Ausblick für das erste Quartal. Was Anleger jetzt wissen müssen!

Pinterest Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Pinterest Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pinterest Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.