Arista Networks - Aktie zieht deutlich an - 13.02.2026

Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +8,89 % bei Arista Networks.

Mit einer Performance von +12,62 % konnte die Arista Networks Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Arista Networks Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 128,30€, mit einem Plus von +12,62 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Arista Networks Aktie damit um +18,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,86 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Arista Networks um +12,66 % gewonnen.

Arista Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +18,23 % 1 Monat +20,86 % 3 Monate +8,89 % 1 Jahr +19,10 %

Informationen zur Arista Networks Aktie

Es gibt 1 Mrd. Arista Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 161,16 Mrd. € wert.

Arista Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Arista Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Arista Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.