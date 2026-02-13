Corsair Gaming Aktie bestätigt den positiven Trend - +25,79 % - 13.02.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +25,79 % konnte die Corsair Gaming Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Corsair Gaming Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,8280€, mit einem Plus von +25,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Corsair Gaming ist ein führender Anbieter von Gaming-Peripheriegeräten und PC-Komponenten, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Tastaturen, Mäuse, Headsets und PC-Hardware. Wichtige Konkurrenten sind Logitech, Razer und SteelSeries. Corsair punktet mit einer breiten Produktpalette und innovativen Designs, insbesondere durch die Integration von RGB-Beleuchtung.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Corsair Gaming Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,79 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Corsair Gaming auf -3,87 %.

Corsair Gaming Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +16,68 % 1 Monat -3,78 % 3 Monate -14,79 % 1 Jahr -47,24 %

Informationen zur Corsair Gaming Aktie

Es gibt 107 Mio. Corsair Gaming Aktien. Damit ist das Unternehmen 495,79 Mio. € wert.

Corsair Gaming Aktie jetzt kaufen?

Ob die Corsair Gaming Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Corsair Gaming Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.