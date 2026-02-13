    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCorsair Gaming AktievorwärtsNachrichten zu Corsair Gaming

    Corsair Gaming Aktie bestätigt den positiven Trend - +25,79 % - 13.02.2026

    Am 13.02.2026 ist die Corsair Gaming Aktie, bisher, um +25,79 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Corsair Gaming Aktie.

    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Corsair Gaming ist ein führender Anbieter von Gaming-Peripheriegeräten und PC-Komponenten, bekannt für Qualität und Innovation. Hauptprodukte sind Tastaturen, Mäuse, Headsets und PC-Hardware. Wichtige Konkurrenten sind Logitech, Razer und SteelSeries. Corsair punktet mit einer breiten Produktpalette und innovativen Designs, insbesondere durch die Integration von RGB-Beleuchtung.

    Corsair Gaming aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 13.02.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +25,79 % konnte die Corsair Gaming Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Corsair Gaming Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -8,27 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 4,8280, mit einem Plus von +25,79 %. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Corsair Gaming Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -14,79 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +16,68 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Corsair Gaming auf -3,87 %.

    Corsair Gaming Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +16,68 %
    1 Monat -3,78 %
    3 Monate -14,79 %
    1 Jahr -47,24 %

    Informationen zur Corsair Gaming Aktie

    Es gibt 107 Mio. Corsair Gaming Aktien. Damit ist das Unternehmen 495,79 Mio. € wert.

    Corsair Gaming

    +25,79 %
    +16,68 %
    -3,78 %
    -14,79 %
    -47,24 %
    -69,54 %
    -86,63 %
    -69,35 %
    ISIN:US22041X1028WKN:A2QBQA



