    Ölpreise stabilisieren sich nach Vortagesverlusten

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise stabil, Brent bei 67,48 USD, WTI bei 62,78 USD.
    • Vorangegangene Verluste nicht fortgesetzt, leichte Erholung.
    • Iran-Konflikt und US-Militäraktivitäten belasten Markt.
    Foto: Emphyrio - pixabay

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Freitag wenig verändert und die deutlichen Verluste vom Vortag vorerst nicht fortgesetzt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete 67,48 US-Dollar. Das waren vier Cent weniger als am Vortag. Der Preis für US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März fiel ebenfalls geringfügig um sechs Cent auf 62,78 Dollar.

    Am Vortag hatte eine breitangelegte Flucht aus Risikoanlagen auch die Ölpreise belastet. Für Preisdruck sorgten zudem Aussagen von US-Präsident Donald Trump. Der hatte nach einem Treffen mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu deutlich gemacht, dass er eine Einigung mit der Führung in Teheran einem militärischen Angriff gegen den Iran vorziehen würde. Der Preis für Brent-Öl war am Donnerstag um etwa zwei Dollar je Barrel gefallen.

    Kurz vor dem Wochenende bleibt die weitere Entwicklung im Streit um das iranische Atom- und Raketenprogramm ein bestimmendes Thema am Ölmarkt. Jüngsten Berichten zufolge haben die USA einen weiteren Flugzeugträger-Verband in den Nahen Osten geschickt. Außerdem hat das US-Militär rund ein Dreivierteljahr nach dem Einsatz gegen unterirdische Atomanlagen im Iran Nachschub an bunkerbrechenden Bomben bestellt./jkr/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
