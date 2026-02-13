Klöckner empfiehlt Aktionären Übernahmeangebot von US-Stahlkonzern Worthington
- Klöckner empfiehlt Aktionären Annahme des Angebots.
- Angebotspreis von Worthington als fair und attraktiv.
- Keine Entlassungen oder Standortschließungen geplant.
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Stahlhändler Klöckner & Co empfiehlt seinen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots des US-Konzerns Worthington Steel . Aufsichtsrat und Management hielten den Angebotspreis für "attraktiv, fair und angemessen", teilte das Unternehmen am Freitag in Düsseldorf mit. Klöckner solle weiter unabhängig durch den aktuellen Vorstand unter Konzernchef Guido Kerkhoff geführt werden, es seien keine Standortschließungen oder Entlassungen geplant. Die Angebotsfrist endet am 12. März.
Klöckner hatte im Januar mitgeteilt, man habe sich mit Worthington auf eine Übernahme geeinigt. Die Amerikaner bieten im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots elf Euro je Klöckner-Aktie. Der Wert der Transaktion beläuft sich insgesamt auf rund 2,1 Milliarden Euro. Großaktionär Friedhelm Loh hat seinen Anteil von rund 41,5 Prozent bereits angedient./nas/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie
Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 11,02 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..
Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -0,36 %/-27,54 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Kloeckner - KC0100 - DE000KC01000
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Kloeckner. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wird es die Dividende noch geben ????
Ich bleib dabei...mal sehen ober der Kurs noch 1 oder 2 € hochgezogen wird :-)
Gegenbeispiel: ZOOPLUS SE Übernahmepoker/Börsenkurs um 500 EUR- heute 4 Jahre später 240 EUR.