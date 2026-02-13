Klöckner empfiehlt Aktionären Übernahmeangebot von US-Stahlkonzern Worthington

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Kloeckner Aktie

Die Kloeckner Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 11,02 auf Tradegate (13. Februar 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Kloeckner Aktie um -0,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +31,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Kloeckner bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Mrd..

Kloeckner zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,8000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -0,36 %/-27,54 % bedeutet.