SKYWORTH PV nimmt mit seiner SUN Mate Balkon-PV-Lösung an der Expo Greater Amsterdam teil

Um den unterschiedlichen Wohnumgebungen und Balkonstrukturen in Europa gerecht zu werden, hat SKYWORTH PV die SUN Mate Balkon-PV-Lösung eingeführt, die auf eine flexible Installation, einen einfachen Anschluss und eine hocheffiziente Stromerzeugung ausgelegt ist.

SHENZHEN, China, 13. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Angesichts der anhaltend hohen Energiepreise und des zunehmenden Strebens der Haushalte nach Energieunabhängigkeit entwickeln sich Photovoltaiksysteme mit Balkon zu einer wichtigen Kraft auf dem europäischen Markt für dezentrale Solaranlagen. Diese kleinen Solarlösungen erfordern keine komplizierten Konstruktionen und können leicht installiert werden, so dass sie sich allmählich von einer "Nischenergänzung" zur allgemeinen Verbreitung entwickeln. Sie bieten den Stadtbewohnern - insbesondere den Bewohnern von Wohnungen - eine neue grüne Energieoption.

Marktgröße und Wachstumstrends

Deutschland hat sich zweifellos zum Vorreiter für die Entwicklung der Photovoltaik in Europa entwickelt. Bis Mitte 2025 waren in Deutschland mehr als 1 Million PV-Balkonanlagen offiziell registriert, während Schätzungen der Branche davon ausgehen, dass die tatsächliche Zahl der installierten Anlagen zwischen 3 und 4 Millionen Einheiten liegen könnte, mit einer installierten Gesamtleistung von annähernd 1GW. Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 kamen rund 300.000 neue Systeme hinzu, womit die starke Wachstumsdynamik anhält.

Über Deutschland hinaus weist die Balkon-PV in anderen europäischen Ländern unterschiedliche Entwicklungstrends auf. Die Märkte in Frankreich, Österreich, Polen und Italien sind nach wie vor kleiner, wachsen aber stetig weiter. Bis Ende 2024 erreichte die kumulierte installierte Leistung von PV-Anlagen unter 1 kW in Frankreich 34 MW, während in Österreich ein kontinuierlicher jährlicher Zubau von etwa 10-15 MW zu verzeichnen ist.

Branchenstatistiken gehen davon aus, dass die Gesamtzahl der PV-Balkonanlagen in Europa derzeit zwischen 4 und 5 Millionen Einheiten liegt, wobei Deutschland eine dominierende Stellung einnimmt.

Politische Unterstützung als wichtige Triebkraft

Regierungen in ganz Europa haben die Rolle der Photovoltaik auf dem Balkon bei der Förderung der Energieunabhängigkeit und der Erreichung der Klimaneutralitätsziele erkannt und viele haben mit der Umsetzung von Fördermaßnahmen begonnen. Zum Beispiel: