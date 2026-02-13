    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNatWest Group AktievorwärtsNachrichten zu NatWest Group

    Verwaltetes Vermögen mit + 20%

    685 Aufrufe 685 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jahresgewinn steigt um 24%! Dieser Vermögensverwalter lässt aufhorchen

    NatWest steigert seinen Gewinn um 24 Prozent und setzt im Vermögensverwaltungsmarkt ehrgeizige Ziele für 2028. Was steckt hinter der strategischen Wende?

    Für Sie zusammengefasst
    Verwaltetes Vermögen mit + 20% - Jahresgewinn steigt um 24%! Dieser Vermögensverwalter lässt aufhorchen
    Foto: picture alliance / NurPhoto | Michael Nguyen

    Das britische Kreditinstitut NatWest teilte am Freitag mit, dass der Jahresgewinn um 24 Prozent gestiegen ist und damit leicht über den Prognosen lag. Das Kreditinstitut setzte sich ehrgeizigere Leistungsziele, da es im kostspieligen, aber potenziell lukrativen britischen Vermögensverwaltungsmarkt expandiert. Die britische Bank meldete für 2025 einen Vorsteuergewinn von 7,7 Milliarden Pfund (10,47 Milliarden US-Dollar), gegenüber 6,2 Milliarden Pfund im Vorjahr und etwas besser als der von der Bank ermittelte Durchschnitt der Analystenprognosen von 7,5 Milliarden Pfund.

    NatWest gab bekannt, dass sie nun für 2028 mit einer Eigenkapitalrendite von über 18 Prozent rechnet, gegenüber der vorherigen Prognose von über 15 Prozent im Jahr 2027. CEO Paul Thwaite sagte in der Gewinnmitteilung: "Wir erhöhen unsere Ambitionen und schärfen unseren strategischen Fokus mit ambitionierten neuen Zielen." Die Ergebnisse kommen nur wenige Tage, nachdem NatWest bekannt gegeben hatte, dass sie sich mit Evelyn Partners, einem der größten Vermögensverwalter Großbritanniens, auf einen Kaufpreis von 2,7 Milliarden Pfund geeinigt hat – die größte Transaktion der Bank seit ihrer staatlichen Rettungsaktion auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2008.

    Britische Banken haben sich in den letzten Jahren zunehmend auf das Geschäft der Vermögensverwaltung ihrer Kunden konzentriert, einen hart umkämpften Markt, den sie zuvor größtenteils unabhängigen Anbietern überlassen hatten. NatWest gab noch vor dem Evelyn-Deal außerdem an, dass das verwaltete Vermögen im Laufe des Jahres um 20 Prozent auf 58,5 Milliarden Pfund gestiegen sei.

    NatWest Group

    -0,81 %
    -10,78 %
    -7,67 %
    -2,57 %
    +25,27 %
    +100,29 %
    +219,89 %
    +103,11 %
    -91,13 %
    ISIN:GB00BM8PJY71WKN:A3DS0H

    Die Aktie ist am Freitag im frühen Handel 0,23 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 6,89 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die NatWest Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 6,818EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Verwaltetes Vermögen mit + 20% Jahresgewinn steigt um 24%! Dieser Vermögensverwalter lässt aufhorchen NatWest steigert seinen Gewinn um 24 Prozent und setzt im Vermögensverwaltungsmarkt ehrgeizige Ziele für 2028. Was steckt hinter der strategischen Wende?
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     