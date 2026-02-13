Jahresgewinn steigt um 24%! Dieser Vermögensverwalter lässt aufhorchen

Das britische Kreditinstitut NatWest teilte am Freitag mit, dass der Jahresgewinn um 24 Prozent gestiegen ist und damit leicht über den Prognosen lag. Das Kreditinstitut setzte sich ehrgeizigere Leistungsziele, da es im kostspieligen, aber potenziell lukrativen britischen Vermögensverwaltungsmarkt expandiert. Die britische Bank meldete für 2025 einen Vorsteuergewinn von 7,7 Milliarden Pfund (10,47 Milliarden US-Dollar), gegenüber 6,2 Milliarden Pfund im Vorjahr und etwas besser als der von der Bank ermittelte Durchschnitt der Analystenprognosen von 7,5 Milliarden Pfund.

NatWest gab bekannt, dass sie nun für 2028 mit einer Eigenkapitalrendite von über 18 Prozent rechnet, gegenüber der vorherigen Prognose von über 15 Prozent im Jahr 2027. CEO Paul Thwaite sagte in der Gewinnmitteilung: "Wir erhöhen unsere Ambitionen und schärfen unseren strategischen Fokus mit ambitionierten neuen Zielen." Die Ergebnisse kommen nur wenige Tage, nachdem NatWest bekannt gegeben hatte, dass sie sich mit Evelyn Partners, einem der größten Vermögensverwalter Großbritanniens, auf einen Kaufpreis von 2,7 Milliarden Pfund geeinigt hat – die größte Transaktion der Bank seit ihrer staatlichen Rettungsaktion auf dem Höhepunkt der Finanzkrise im Jahr 2008.

Britische Banken haben sich in den letzten Jahren zunehmend auf das Geschäft der Vermögensverwaltung ihrer Kunden konzentriert, einen hart umkämpften Markt, den sie zuvor größtenteils unabhängigen Anbietern überlassen hatten. NatWest gab noch vor dem Evelyn-Deal außerdem an, dass das verwaltete Vermögen im Laufe des Jahres um 20 Prozent auf 58,5 Milliarden Pfund gestiegen sei.

Die Aktie ist am Freitag im frühen Handel 0,23 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 6,89 Euro.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die NatWest Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,81 % und einem Kurs von 6,818EUR auf Tradegate (13. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

