Sicherheitsvorfall
Keine Abflüge mehr in Köln/Bonn
Für Sie zusammengefasst
- Flugbetrieb am Flughafen Köln/Bonn eingestellt.
- Sicherheitsbereich ist gesperrt, keine Abflüge möglich.
- Bundespolizei bestätigt Vorfall und Maßnahmen.
KÖLN (dpa-AFX) - Aufgrund eines Sicherheitsvorfalls ist der Flugbetrieb auf dem Flughafen Köln/Bonn derzeit weitgehend eingestellt. Abflüge seien nicht mehr möglich, weil der Sicherheitsbereich gesperrt sei, sagte ein Sprecher der Bundespolizei./cd/DP/jha
