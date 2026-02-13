EVG-Chef Burkert fordert Doppelbesetzung und Bodycams

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem von der Deutschen Bahn für heute in Berlin angesetzten Sicherheitsgipfel fordert der Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Martin Burkert, vor allem eine Doppelbesetzung im Nahverkehr. "Das ist die wichtigste Forderung", sagte er im ARD-"Morgenmagazin". Doch auch der Einsatz von Bodycams im Fernverkehr müsse jetzt umgesetzt werden.

Für Diskussionen rund um mehr Sicherheit für das Bahnpersonal sorgte der Angriff auf einen Zugbegleiter der Deutschen Bahn Anfang Februar in Rheinland-Pfalz. Bei einer Ticketkontrolle wurde der 36-Jährige schwer verletzt und starb zwei Tage später. Die Bahn hat daraufhin unter anderem die Bundesregierung, die Bundespolizei und Länder zu einem Sicherheitsgipfel eingeladen.