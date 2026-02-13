Weniger Rinder werden in Deutschland geschlachtet

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Schlachtbetriebe in Deutschland haben im vergangenen Jahr etwas weniger Fleisch produziert als im Jahr zuvor. 6,9 Millionen Tonnen bedeuteten einen Rückgang um 15.400 Tonnen oder 0,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt berichtet. Frühere Höchststände werden seit einigen Jahren nicht mehr erreicht. So lag die aktuelle Menge 17 Prozent niedriger als im Rekordjahr 2016.

Der leichte Rückgang ist allein auf das Rindfleisch zurückzuführen, dessen Menge um 6,0 Prozent auf 0,9 Millionen Tonnen verringert wurde. Getötet wurden dafür 2,8 Millionen Rinder. Das waren 7,3 Prozent weniger als im Vorjahr.